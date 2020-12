Una Vita Anticipazioni 23 dicembre 2020: Emilio ricatta Ledesma. Felicia è salva?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 23 dicembre 2020. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, il Pasamar cercherà di mandare a monte il matrimonio tra la madre e Ledesma spingendo l'uomo a firmare un documento compromettente.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 23 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Emilio ha un piano, ha scoperto molte cose sul crudele ricattatore che per anni ha tenuto sotto scacco la sua famiglia e ora pretende di sposare sua madre. E' proprio grazie a queste informazioni infatti, che il Pasamar cercherà di mandare a monte il matrimonio tra la madre e Ledesma e indurrà l'uomo a firmare un documento compromettente.

Una Vita Anticipazioni: Emilio ha scoperto qualcosa di molto compromettente sul conto di Ledesma

Emilio ha in pugno Ledesma o almeno ne è convinto. Il ragazzo ha scoperto alcuni dettagli su Copernico che potrebbero essergli molto utili per liberare sua madre dal giogo del criminale. Felicia si è sacrificata per salvare la sua famiglia e per nascondere, stavolta per sempre, quello che è successo a Valdeza. Emilio però, come abbiamo detto, ha un asso nella manica. Il giovane è infatti venuto a sapere che Ledesma potrebbe essere coinvolto in un terribile assassinio. Se la cosa si rivelasse vera, i Pasamar potrebbero finalmente liberarsi di lui.

Una Vita Anticipazioni: José aiuta Emilio a raccogliere prove contro Ledesma

Per incastrare Ledesma però c'è bisogno di prove e il Pasamar deve tentare di tutto. Il ragazzo si mette quindi subito all'opera, a dargli una mano ci penserà José. Il giovane ha raccontato al Dominguez la verità sui fatti di Valdeza e José è rimasto sbigottito dal racconto del suo futuro genero. Intenerito dalle sue parole ha deciso di aiutarlo a smascherare il manigoldo che tiene in pugno la famiglia Pasamar. Il musicista ha in mente un piano per ingraziarsi Copernico ed entrare così nelle sue grazie.

Emilio, ottenute le conferme sperate, ricatta Ledesma! Nella Puntata di Una Vita del 23 dicembre 2020

Il piano di José è semplice: Il musicista è convinto che riuscendo a diventare amico di Ledesma, scoprirà qualche suo segreto. Ma le cose si rivelano più difficili del previsto. José si trova presto a dover fronteggiare il carattere scontroso e poco incline a fare delle nuove amicizie, dell'uomo. Il papà di Cinta però non ha gettato la spugna e alla fine è riuscito a consegnare nelle mani del genero delle informazioni utili. Come le userà Emilio? Semplice nello stesso modo in cui Ledesma per anni ha usato le sue: per ricattarlo! Grazie infatti al ricatto indurrà Ledesma a firmare un documento compromettente. Ormai ce l'ha in pugno...

