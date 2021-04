Una Vita Anticipazioni 23 aprile 2021: Santiago finisce in prigione, accusato di tentato omicidio!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 23 aprile 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Mendez indaga su una misteriosa visita ad Andrade, ma per ora, l'unico sospettato per l'attentato a Felipe, resta Santiago. Il Becerrà finisce in prigione!

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 22 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Santiago viene arrestato e Marcia decide di fornirgli un alibi. Mendez informa Felipe e Genoveva che una donna è andata a far visita ad Andrade in carcere.

Una Vita Anticipazioni: Santiago chiede a Marcia di mentire per fornirgli un alibi

Marcia si trova ad affrontare il durissimo interrogatorio di Mendez, il detective sembra concentrare tutti i sospetti sul marito Santiago e Marcia rischia di essere accusata di complicità. La Sampaio in realtà è estranea ai fatti e pur nutrendo dei dubbi sull'innocenza del Becerra, non può confermare il coinvolgimento del compagno nella drammatico incidente di Felipe, anzi, spera vivamente che Santiago non c'entri nulla. Purtroppo, rientrata a casa, dovrà fare i conti con una inaspettata richiesta: Santiago, pur continuando a professarsi innocente, le chiederà di mentire per fornirgli un alibi che lo scagioni completamente. La poverina è sconvolta, ma alla fine non lo denuncerà.

Dubbi sulla misteriosa visita ricevuta da Andrade, nella Puntata di Una vita del 23 aprile 2021

Marcia, vista l'assurda richiesta di Santiago, potrebbe prendere le distanze e denunciarlo, ma la donna in fondo crede all'innocenza del Becerra. E' per questo che accetterà di coprirlo fornendogli un alibi per il giorno dell'incidente. Riuscirà a convincere il sospettoso Mendez? Intanto, proprio l'ispettore, è andato a fare visita a Felipe, finalmente fuori pericolo, potrebbe raccontare ciò che ricorda sul giorno in cui è stato investito. Purtroppo l'avvocato non sa dare ulteriori indizi, ma i sui sospetti come quelli di Mendez, si concentreranno sull'uomo che l'ha aggredito solo 24 ore prima della terribile vicenda. A far sorgere dei dubbi però, saranno le successive rivelazioni del detective riguardo a una misteriosa visita ricevuta da Andrade.

Una Vita Anticipazioni: Santiago finisce in prigione

La Salmeron sa che la misteriosa suora che ha fatto visita ad Andrade in carcere è in realtà Ursula. Non è certo un caso che Felipe sia rimasto vittima di un incidente proprio mentre si stava recando in tribunale per affrontare il processo decisivo contro il trafficante di donne. Ursula ha infatti stretto un accordo con il criminale: uccidere Felipe in cambio di aiuto per liberarsi di Genoveva. Alla luce di quanto accaduto, è dunque chiaro che sia stata la Dicenta a causare il tragico incidente e non Santiago, ma Mendez e Felipe, all'oscuro di tutto, finiranno con mettere da parte questa preziosa informazione per concentrarsi sul Becerra, che finirà presto in carcere!

