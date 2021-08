Una Vita Anticipazioni 23 agosto 2021: Genoveva ed il bambino che aspetta rischiano di morire!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda lunedì 23 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che la vita della Dark Lady e quella della creatura che porta in grembo sono appese ad un filo!

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda lunedì 23 agosto 2021, alle 14.10, Genoveva ed il bambino che aspetta sono in fin di vita... e Felipe è tormentato dai sensi di colpa.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva è in condizioni critiche

Genoveva è ancora ricoverata, e non si sa se, quando e come lascerà l'ospedale. Dopo aver avuto una crisi convulsiva, infatti, la donna è stata trasportata d'urgenza nella suddetta struttura, affinché i medici la visitassero e provassero a curarla, per salvare la vita a lei e alla creatura che porta in grembo. D'altra parte, le condizioni della Salmeron sono critiche...

Calle Acacias prega per Genoveva, nelle Anticipazioni del 23 agosto 2021 di Una Vita

I dottori stanno facendo il possibile e, nel mentre, anche tutta Calle Acacias sta facendo la sua parte. Gli abitanti del quartiere, scossi dalla notizia, hanno deciso di organizzare una preghiera collettiva, con il fine di propiziare la pronta guarigione della madre e del figlioletto. Essi, infatti, sperano che lì dove la scienza non riesce, riesca Dio, e si affidano a lui.

Una Vita Anticipazioni: Felipe si sente in colpa

Acacias 38, quindi, sta impiegando ogni briciolo di energia per far sì che la sua voce risulti essere tanto potente da riuscire a raggiungere il cielo. L'avvocato, intanto, è stretto nella morsa dei sensi di colpa. Felipe è convinto che se Genoveva si è sentita male, è soltanto perché lui, da quando lei è stata scagionata, non ha fatto altro che attaccarla...

