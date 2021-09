Una Vita Anticipazioni 22 settembre 2021: Ramon e Antonito in guerra!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 22 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Ramon e Antonito hanno scelto di candidarsi, ma per due partiti avversi. E' scontro in casa Palacios.

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda 22 settembre 2021, alle 14.10, Ramon e Antonito saranno i portavoce dei rispettivi partiti e presenteranno i loro programmi al soci onorari del circolo. Marcos assume Soledad come domestica.

Una Vita Anticipazioni: Ramon e Antonito scendono in politica

E' guerra in casa Palacios dopo la scelta di Antonito di scendere in politica con i Conservatori, partito in netta contrapposizione con quello Liberale rappresentato da Ramon. Padre e figlio si troveranno dunque a fare da portavoce di due fazioni avversarie, l'uno contro l'altro. Un conflitto che non si risolverà nei dibattiti di piazza, ma che sconfinerà anche tra le mura domestiche, dove il capofamiglia dovrà scontrarsi anche con Carmen, contraria alla sua scelta di scendere in politica.

Antonito e Ramon l'uno contro l'altro, nella Puntata di Una Vita del 22 settembre 2021

Ramon ha seguito il consiglio di Armando e ha accettato di schierarsi con i liberali. Una scelta non del tutto condivisa da sua moglie, che si trasformerà in seria preoccupazione quando il Palacios rivelerà di volersi candidare alle elezioni. Se la decisione non verrà accolta con favore dalla moglie, Carmen, nel figlio, Antonito, scatenerà addirittura gelosia. Il rampollo di casa Palacios infatti, sceglierà di sfidare il padre, candidandosi anche lui come portavoce del partito. Purtroppo si troverà presto a scontrarsi con il rifiuto di Armando, il quale opporrà il suo fermo veto alla proposta del giovane. E' a questo punto che Antonito deciderà di passare al partito Conservatore, dunque all'opposizione!

Una Vita Anticipazioni: Arriva Soledad!

Un nuovo personaggio entra nelle trame, si tratta della domestica di casa Bacigalupe, Soledad. Dietro consiglio di Felicia infatti, Marcos ha affittato il civico 38 dopo il trasferimento di Felipe, una dimora molto grande in cui vivrà solo con la figlia Anabel, la scelta dunque di una cameriera che provveda alle faccende di casa, sembra quasi obbligata. E' a questo punto che entrerà in gioco Soledad. Anticipazioni rivelano però, che la donna assumerà da subito una atteggiamento abbastanza sospettoso che metterà in allerta la giovane figlia di Marcos. Effettivamente presto scopriremo che la gentile Soledad nasconde diversi scheletri nell’armadio!

