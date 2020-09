Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 22 settembre 2020. Nell'episodio in onda su Canale5, Genoveva e Felipe cedono alla passione. Tra i due scatta un profondo bacio ma qualcuno li sta spiando.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata di martedì 22 settembre 2020. Nell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, l'attrazione tra Felipe e Genoveva è ormai evidente. I due passano sempre più tempo insieme e alla fine scoppia la passione. L'Alvarez – Hermoso e la Salmeron si lasciano andare a un profondo bacio, davanti a un'attonita Marcia. Intanto le domestiche consegnano a Rosina e Susana i soldi della lotteria.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva testimonia a favore di Liberto

Il processo contro Liberto sta riservando numerose sorprese. Il Seler potrebbe essere scagionato da un momento all'altro e sarà merito anche di Genoveva. La Salmeron ha ritrattato la sua testimonianza e ha confermato a Felipe di non essere una cattiva persona. Tutto questo ha scatenato ovviamente l'ira di Alfredo, pronto a vendicarsi di sua moglie, dopo il suo tradimento. Cosa avrà in mente di fare il Bryce?

Tra Felipe e Genoveva scoppia la passione in questa puntata di Una Vita del 22 settembre 2020

Felipe aveva ragione. C'è davvero del buono in Genoveva e lui è riuscito a far uscire la parte migliore della Salmeron. Liberto ha buone probabilità di essere completamente scagionato e finalmente le cose sembrano andare per il verso giusto. Tra l'Alvarez – Hermoso e Genoveva è ormai evidente l'attrazione e dopo una delle loro sere passate insieme, i due si lasciano andare a un profondo bacio, sotto gli occhi attoniti di Marcia. La domestica, convinta di aver fatto lei breccia nel cuore dell'avvocato, soffre enormemente nel vedere questa scena e capisce che forse, non ha più speranze di trovare l'amore.

Anticipazioni Una Vita: Marcia scopre che Ursula ha mentito al processo

Per Marcia i guai sono appena iniziati. La ragazza è una spia al soldo di Ursula e Alfredo ma sta cominciando a innamorarsi sul serio di Felipe, tanto da avere i sensi di colpa a causa del suo comportamento. Le cose peggiorano quando scopre che Ursula ha mentito al processo e ha testimoniato contro Liberto. Insomma Marcia la spia, si trova invischiata in una faccenda che sta diventando più grande di lei e da cui sarà difficile uscire. Intanto ad Acacias, le domestiche consegnano a Susana e Rosina i soldi della loro vincita alla lotteria.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 21 al 27 settembre 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.