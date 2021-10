Una Vita Anticipazioni 22 ottobre 2021: La grande Del Campo perde la sua splendida Voce!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 22 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.05 su Canale5, Bellita si accorge di avere qualche problema con la voce. Grazie al sostegno della famiglia, Antonito ritrova l'entusiasmo per la politica.

Una Vita Anticipazioni: Bellita segue il consiglio di Josè

Bellita, negli ultimi tempi, si è trovata a fare i conti con un serio problema alla voce: una grave afonia affligge la cantante e rischia di compromettere definitivamente la sua carriera. La diagnosi, riguardante seri problemi alle corde vocali, è arrivata proprio in coincidenza con una allettante proposta di José Miguel: l'uomo l'ha spronata ad incidere un nuovo disco. Bellita inizialmente sopraffatta al pensiero che il suo tempo possa ormai essere finito, decide poi di mettere da parte ogni remora e di gettarsi nella nuova impresa...

Bellita, ormai cosciente dei limiti dettati dal problema alle corde vocali, ha deciso di inserire nel suo nuovo brano, l'originale urlo di Jacinto. Il risultato sembra ottimo, tutta Acacias ne è entusiasta, eppure la critica boccia la sua canzone, costringendo la poverina a dover seriamente fare i conti con la rovinosa mancanza di voce. La cantante spera non si tratti di una patologia significativa, ma capisce che è giunto il momento di indagare e andare più a fondo...

Una Vita Anticipazioni: Antonito ritrova l'entusiasmo grazie alla sua famiglia

E' guerra in casa Palacios dopo la scelta di Antonito di scendere in politica con i Conservatori, partito in netta contrapposizione con quello Liberale rappresentato da Ramon. Padre e figlio si troveranno dunque a fare da portavoce di due fazioni avversarie, l'uno contro l'altro. Un conflitto che non si risolverà nei dibattiti di piazza, ma che sconfinerà anche tra le mura domestiche, creando grande amarezza. Da una parte vedremo Ramon, dispiaciuto di aver incrinato i rapporti con suo figlio, dall'altra Antonito, sempre meno sicuro della sua scelta e meno appassionato. Sarà solo grazie al sostegno della famiglia che quest'ultimo ritroverà la serenità e la voglia di fare.

