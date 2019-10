Una Vita Anticipazioni 22 ottobre 2019: Lucia cade nel tranello di Samuel ma padre Telmo...

Anticipazioni TV

Samuel invita Lucia a cena da lui e la ragazza accetta. La serata sarà però interrotta!

Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata di martedì 22 ottobre 2019, Samuel invita a cena Lucia e la ragazza accetta nonostante Celia e Felipe non siano d'accordo e l'abbiano messa più volte in guardia dal ragazzo. L'Alvarado cade nel tranello del perfido Alday ma padre Telmo.... Vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Lucia cade nella trappola di Samuel in Una Vita del 22 ottobre 2019

Dopo gli avvertimenti di Samuel, Lucia ha allontanato Padre Telmo da lei e dal suo segreto. La ragazza ha paura che il suo confessore sia davvero l'uomo terribile e senza scrupoli che l'Alday le ha descritto. Il giovane figlio di Jaime sembra essere l'unico a poterla aiutare e lei ne è profondamente innamorata. L'affetto che nutre nei suoi confronti la spinge ad aiutarlo economicamente. Il ragazzo, diventato povero, ha deciso di vendere i cimeli di famiglia e Lucia gli conferma la sua intenzione di concedergli il suo vitalizio. Per ringraziarla e sedurla, Samuel invita a cena a casa sua la sua amica e lei accetta con gioia.

Una cena romantica andata male in Una Vita

Lucia raggiunge Samuel a casa sua e i due sono pronti a passare la serata insieme. La giovane porta con sé la statuina di porcellana riaggiustata, felice di poterla rendere al suo innamorato. La cena viene però interrotta. Telmo interromperà il loro idillio e senza che Lucia si accorga, la salverà dalle grinfie dell'Alday. Felipe e Celia, che non si fidano della buona fede del marito della fuggitiva Blanca, ne saranno contenti.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 21 al 27 ottobre 2019

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.