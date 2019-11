Una Vita Anticipazioni 22 novembre 2019: Il dettaglio che potrebbe salvare Telmo

Anticipazioni TV

Telmo sospetta che Cesareo nasconda qualcosa ed è sicuro che il guardiano, se parlasse, potrebbe salvarlo.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di venerdì 22 novembre 2019, Telmo è sconvolto. Gutierrez è morto e lui ha perso ogni speranza di incastrare Samuel. Ma il padre si rende conto di un dettaglio che potrebbe salvarlo. Cesareo è infatti troppo agitato e sicuramente, sulla tragedia, sa più di quello che vuole far credere. Ma scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Nessuna speranza per Telmo nella puntata di Una Vita del 22 novembre 2019

Gutierrez è morto e per Telmo sembra non esserci più nessuna speranza. Il cocchiere era l'unica chance per il padre, di sbugiardare Samuel e di salvarsi dalla pesante accusa di stupro. Il parroco è caduto vittima di un gioco diabolico, in cui la povera Lucia è solo una pedina. L'Alday sta infatti giocando con i sentimenti della ragazza, solo per mettere le mani sul suo immenso patrimonio e Telmo, al corrente di tutto, ha sino a ora costituito un vero problema. La morte del supertestimone ha cambiato le carte in tavola... o forse no.

Una Vita: Telmo sospetta di Cesareo

C'è un dettaglio nella morte di Gutierrez che potrebbe essere determinante per salvare in extremis Telmo. Il ragazzo si è infatti accorto che Cesareo, nello scoprire che il cocchiere è stato trovato morto, è molto agitato. Molto strano visto che il vigilante manco conosceva lo sventurato defunto. Qualcosa non quadra e padre Telmo vuole vederci chiaro. È convinto che il guardiano sappia molto più di quanto fa credere e le sue intuizioni non lo deluderanno.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.