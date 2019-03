Una Vita Anticipazioni 22 marzo 2019: Olga scopre il piano malefico di Ursula

Nella puntata di Una Vita di venerdì 22 marzo 2019, Olga scopre che sua madre ha dato ordine di sabotare la trasfusione, per far morire Diego. Corre in aiuto del ragazzo ma è troppo tardi. Cosa succederà? Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Olga ha dato il suo consenso alla trasfusione di sangue per Diego, l'unica cura per salvare la vita al ragazzo affetto da un'intossicazione da mercurio. Ma purtroppo qualcosa o meglio qualcuno sembra mettersi in mezzo.

Olga scopre il piano di Ursula in questa puntata di una Vita del 22 marzo 2019

Il dottor Quilles ha trovato una cura per Diego. Si tratta di un trasfusione totale di sangue, un'operazione complessa e pericolosa ma necessaria per salvargli la vita. Olga ha accettato di dare il suo consenso affinché il ragazzo venga curato ma scopre che sua madre ha tramato nuovamente alle sue spalle. Viene infatti a sapere che Carmen, dietro indicazione di Ursula, ha corrotto l'infermiera Ortego affinché saboti l'intervento. Olga corre dal suo amato ma...sembra troppo tardi.

Olga corre in soccorso di Diego

Scoperto l'inganno di Ursula, Olga corre da Diego ma purtroppo si rende conto di essere arrivata troppo tardi. La trasfusione ha avuto inzio e sembra che per il ragazzo non ci sia nulla da fare. La Dark Lady aveva già ordinato di avvelenare il figliastro e ora è a un passo dall'ottenere ciò che ha sempre voluto: liberarsi completamente del più grande ostacolo al suo completo controllo di casa Alday. Ma sarà davvero tutto finito? Per Diego è arrivata la sua ora?

