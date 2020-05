Anticipazioni TV

Una Vita Anticipazioni puntata del 22 maggio 2020, ecco cosa succede nelle Trame dell'episodio di domani: Cinta confessa ad Arantxa di voler diventare una ballerina come sua madre.

Nelle anticipazioni di Una Vita della puntata di domani – venerdì 22 maggio 2020 – Cinta racconta la verità ad Arantxa. La ragazza ha sino a ora finto di avere un fidanzato basco e che, per lui, era costretta a nascondersi dai suoi genitori e a uscire di soppiatto durante la notte. In realtà la bella Dominguez ha incontrato qualcuno che le ha promesso di aiutarla a sfondare nella carriera di ballerina, sogno che insegue sin da quando è bambina. La figlia di Bellita e José è finalmente uscita allo scoperto. Ma come la prenderanno i suoi genitori? Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Una Vita Anticipazioni: Le bugie di Cinta

Dal suo ritorno a casa, Cinta ha riempito di bugie i suoi genitori, a partire dal vero motivo per cui ha lasciato il collegio. La ragazza ha infatti raccontato a mamma Bellita e a papà José di essere stata mandata a casa, a causa di un'epidemia scoppiata nell'istituto. In realtà la giovane è scappata dalla scuola ed è decisa a non farci più ritorno. I suoi comportamenti strani hanno fin da subito attirato la curiosità di Emilio, certo che la sua nuova vicina abbia molte cose da nascondere e intrigato dalla sua figura misteriosa. Ma c'è anche un'altra persona a essersi accorta che qualcosa non quadra.

Cinta confessa ad Arantxa di voler fare la ballerina in Una Vita Anticipazioni del 22 maggio 2020

Cinta è costretta a rivelare ad Arantxa la verità sul suo conto. Dopo che la domestica l'ha scoperta uscire di casa in piena notte, la ragazza ha inventato una scusa molto plausibile e romantica. Ha finto infatti di essersi fidanzata con un ragazzo basco e di non volerlo ancora rivelare ai suoi genitori. Arantxa ha promesso di mantenere questo (falso) segreto ma le bugie hanno le gambe corte e Cinta è costretta, alla fine, a confessarle il vero motivo delle sue stranezze: vuole diventare una ballerina come sua madre e inseguire la carriera artistica.

Una Vita Anticipazioni: Cinta vuole fare la ballerina

Il vero sogno di Cinta non è quello di studiare nel prestigioso collegio dove ha passato i suoi ultimi anni ma quello di diventare un'artista come sua madre. È per questo che è scappata dalla scuola e sta tentando di trovare qualcuno che la aiuti a realizzare questo progetto. L'uomo misterioso che la ragazza ha incontrato per strada, non è altri che un “talent scout” pronto a farla esibire sui palchi di Calle Acacias. Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che per questo segreto, Cinta finirà per mettersi nei guai. Truffata da chi doveva aiutarla, la Dominguez finirà in prigione.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.