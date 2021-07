Una Vita Anticipazioni 22 luglio 2021: Maite libera grazie a Ildefonso. Felicia pretende riconoscenza e rispetto!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 22 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Maite sarà presto libera grazie a Ildefonso, ma Felicia insiste: deve rispettare la relazione di Camino con l'uomo che l'ha salvata!

Una Vita Anticipazioni: Dopo l'aggressione in carcere, Armando, Liberto e Camino, si impegnano per far uscire Maite

Liberto e Armando, lo zio di Maite, hanno cercato invano di convincere la ragazza ad accettare l'accordo imposto da Felicia: abbandonare per sempre Acacias e permettere le nozze di Camino in cambio della libertà. Maite però si è opposta, dicendo di non essere disposta a rinunciare all'amore per nessuna ragione. Le cose in prigione però sono presto precipitate, la pittrice è stata brutalmente malmenata e ai suoi cari è stato chiaro di dover ricorrere all'aiuto di persone influenti per riuscire a far uscire di prigione la povera Maite.

Maite esce di prigione grazie a Ildefonso, nella puntata di Una vita del 22 luglio 2021

Camino farà leva sull'amore che il giovane e potente Ildefonso prova nei suoi confronti per convincerlo ad intervenire e risolvere questa ingiusta situazione che ha portato all'arresto della sua insegnate e amica, Maite. Il ragazzo, ignaro, dell'interesse sentimentale della sua fidanzata per l'artista si impegnerà per liberare la pittrice, pagherà infatti la lavandaia che ha denunciato Maite, affinché cambi versione in tribunale. Sarà così che la Parigina tornerà finalmente libera.

Una Vita Anticipazioni: Felicia invita Armando a convincere Maite a rispettare la relazione di Ildefonso e Camino

Nella Puntata di Una Vita in onda il 22 luglio 2021, vedremo Armando informare l'ostinata Felicia della intercessione di Ildefonso e della imminente liberazione di Maite. Ovviamente la locandiera ci terrà a ricordare ad Armando il ruolo del giovane ex militare, compagno di Camino, rimarcando così l'obbligo di Maite di rispettare la relazione di sua figlia e dell'uomo che le ha salvato la vita. Ma cosa accadrà veramente quando la pittrice metterà piede fuori dal carcere? Accetterà di farsi da parte?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 19 al 25 luglio 2021.

