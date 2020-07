Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Una Vita della puntata del 22 luglio 2020. Nell'episodio Felipe, scoperto il suo passato, tiene sotto tiro Genoveva e informa Liberto di quanto ha scoperto.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 22 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Felipe ha scoperto il passato di Genoveva e ora più che mai non si fida della Salmeron, tanto che mette in guardia Liberto. L'avvocato teme infatti che tutti possano essere in pericolo e prende di mira il losco marito della vedova Alday: Alfredo Bryce. Il nuovo arrivato, che si è presentato come Direttore del Banco Americano, sta illudendo da giorni gli abitanti di Acacias, proponendo loro dei consistenti investimenti che spaccia proficui e sicuri.

Felipe sospetta di Genoveva in questa puntata di Una Vita del 22 luglio 2020

Il ritorno di Genoveva ha sconvolto Acacias. La vedova di Samuel è infatti ricomparsa al braccio di un nuovo marito: il sedicente Alfredo Bryce. Il consorte della Salmeron sembra un uomo dotato di grande fascino e sta conquistando, con le sue parole e con la sua ricchezza, molti nel quartiere. L'unico che sembra non lasciarsi ingannare è Felipe. L'avvocato infatti sospetta che la Salmeron abbia qualcosa in mente e non ha tutti i torti

Anticipazioni Una Vita: Felipe ha scoperto il passato di Genoveva

Felipe, sicuro che Genoveva nasconda qualcosa, ha cominciato a indagare sul passato della Salmeron. Ha così scoperto che un certo Cristobal è sulle sue tracce da tempo e crede che il ritorno della donna ad Acacias, teatro della tragedia di Samuel, non sia casuale. Mette così in guardia Liberto, deciso a vederci più chiaro nella faccenda appena gli si presenti occasione. Ma nel mirino dell'avvocato non c'è solo la vedova Alday.

Una Vita Anticipazioni: Felipe sospetta di Alfredo Bryce

Genoveva è stata smascherata e Felipe crede che anche Alfredo Bryce nasconda qualcosa. L'uomo di è presentato come il Direttore del Banco Americano e sta incantando tutti i suoi nuovi amici, proponendo loro dei consistenti investimenti che spaccia come profitti sicuri. L'avvocato è certo che ci sia qualcosa sotto e non si lascerà certo imbambolare dal primo venuto, non ora che ha ripreso completamente in mano la sua vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 20 al 25 luglio 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.