Una Vita Anticipazioni 22 giugno 2021: Felipe e Marcia si baciano!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 22 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Felipe e Marcia, faccia a faccia, scoprono di provare ancora i sentimenti di un tempo. Tra loro scatta un romantico bacio!

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 22 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.00 su Canale5, Camino non è disposta a rinunciare all'amore per Maite. Felicia accusa Liberto di essere responsabile di quanto accaduto tra la pittrice e sua figlia. Intanto Felipe e Marcia si scambiano un bacio passionale, ma si tratta di un addio. Mendez coglie di sorpresa Genoveva e Santiago mentre discutono. Dopo aver interrogato l'uomo sull'assassinio di Ursula, si reca alla bottega per parlare anche con Marcia.

Una Vita Anticipazioni: Liberto ha parlato

Solo poche settimane prima, la figlia di Felicia aveva rassicurato la sua insegnante ed amante regalandole un filo rosso, simbolo del fato che le univa. Purtroppo le effusioni seguite a questo tenero gesto, si sono trasformate in una trappola, Liberto infatti le ha colte di sorpresa. Il Seler, molto turbato, ha comunque tentato di mantenere il segreto fino all'innaugurazione della galleria, in modo che lo scandalo non travolgesse i suoi affari, ma dopo, pressato da Felicia, ha finito per vuotare il sacco.

Una Vita Anticipazioni: Felicia accusa Liberto di essere responsabile della deriva di sua figlia

Il marito di Rosina ha tentato di nascondere ciò che ha visto, ma quando un quadro di nudo, il cui soggetto ricordava molto Camino, è stato esposto nella galleria, Felicia, disperata, ha voluto delle risposte. Liberto, allora, ha confessato: le due si sono indubbiamente innamorate, nonostante sia proibito dalla Chiesa e dalla legge, lui le ha viste scambiarsi un bacio appassionato con i propri occhi. E' a quel punto che la Pasamar dopo aver preso a schiaffi la figlia e aver obbligato Emilio a sorvegliarla giorno e notte, affronterà Liberto accusandolo di essere responsabile della deriva della povera Camino.

Una Vita Anticipazioni: Marcia e Felipe si baciano

Felipe ha dei dubbi su Genoveva e non è più convinto di volerla sposare, nonostante porti in grembo il suo bambino. Se l'avvocato dovesse scoprire la verità sul suo presunto figlio, le cose potrebbero presto cambiare, ma per ora, a metterlo in ansia, sono solo i suoi sentimenti: quello che prova, spinge l'avvocato tra le braccia di Marcia. I due, faccia a faccia, si rendono conto di sentire ancora lo stesso coinvolgimento di un tempo e, soprattutto, la stessa passione. E' così che, di nascosto dai rispettivi partner, si baciano!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 21 al 27 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.