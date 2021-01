Una Vita Anticipazioni 22 gennaio 2021: Il matrimonio di Felipe è annullato, Marcia è già sposata!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 22 gennaio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, la felicità di Marcia e Felipe viene distrutta in un minuto. La Sampaio ha nascosto di essere già sposata!

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 22 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Marcia e Felipe stanno per sposarsi. Ma prima che i due possano dirsi sì, una brutta sorpresa rovina definitivamente il loro bel momento. Le nozze devono essere annullate! Alla cerimonia si presenta uno sconosciuto, Santiago, che rivela di essere il marito della Sampaio. Felipe è sconvolto e Genoveva corre a consolarlo.

Anticipazioni Una Vita: Felipe e Marcia pronti alle nozze

Il sogno d'amore tra Marcia e Felipe sta per essere coronato. Dopo aver superato rapimenti e pericoli di morte, i due fidanzati sono felici di essersi ricongiunti e sono sicuri che ora niente e nessuno li separerà. Felipe ha scelto i testimoni che accompagneranno lui e la sua sposa all'altare e che, ne è certo, staranno loro vicini per sempre. La scelta non poteva che ricadere su Ramon e Casilda. Il primo da sempre grande amico dell'Alvarez – Hermoso, la seconda grande alleata della Sampaio e sinceramente affezionata a lei. Ma le Anticipazioni di Una Vita non ci fanno sperare in bene. Purtroppo per i due promessi sposi, c'è qualcuno che è contrario al loro amore.

Nozze annullate, Marcia è già sposata! Scopriamo cosa succede nella puntata di Una Vita del 22 gennaio 2021

Marcia e Felipe si preparano per il grande giorno. Tutto è pronto e i due percorrono le vie di Acacias a braccetto e sotto gli occhi estasiati dei loro vicini. La felicità è immensa. Finalmente dopo tanto patire, possono suggellare la loro unione e Genoveva sembra essersi rassegnata – forse? - a farsi da parte. Ma come nelle migliori tradizioni soap, qualcosa sta per sconvolgere la serenità di tutti. Poco prima che i due sposini possano dire il loro sì, le nozze devono essere annullate. Un uomo, un certo Santiago, si presenta alla cerimonia affermando di essere il marito di Marcia. La Sampaio non regge il colpo e purtroppo quanto dice l'inatteso ospite, si rivela vero.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva corre a consolare Felipe

Marcia non può negare: è già sposata! La donna si era illusa che qualsiasi cosa del suo passato fosse morta e sepolta ma purtroppo non ha fatto i conti con il destino. Santiago, suo marito, l'ha trovata e non può ovviamente permetterle di sposarsi una seconda volta. Felipe è distrutto. L'Alvarez – Hermoso non può credere alle sue orecchie e non avrebbe mai immaginato di trovarsi in una simile situazione. Genoveva, d'altro canto, gongola! Ora ha la possibilità di gettarsi tra le braccia di Felipe, offrendogli con calore una spalla su cui piangere!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.