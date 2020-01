Una Vita Anticipazioni 22 gennaio 2020: Samuel deciso a liberarsi di Telmo

Anticipazioni TV

Samuel ha un nuovo piano per allontanate Telmo da Lucia.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di domani – mercoledì 22 gennaio 2020 – Samuel ha un piano per allontanare Telmo da Lucia, che invece ha perdonato il sacerdote e crede nella sua buona fede. Ma scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Lucia perdona Telmo nella puntata di Una Vita del 22 gennaio 2020

Lucia ha ormai archiviato tutte le sue remore nei confronti di Telmo. La ragazza è infatti certa che il sacerdote non abbia potuto abusare di lei e non ha alcun dubbio sulla sua innocenza. Deve esserci stato sicuramente uno sbaglio, così come il religioso tentava di dirle. L'Alvarado sente un forte trasporto per il suo amico, con cui ha ritrovato l'antica complicità. I due passano sempre più tempo insieme e cominciano a destare la preoccupazione non solo di Samuel ma anche di Ursula, che ha intimato al suo amico di stare lontano dalla giovane. La Dicenta è certa che il suo figliastro abbia già in mente qualcosa di terribile per allontanarli.

Una Vita: Samuel ha un nuovo piano per separare Lucia da Telmo

Da quanto Telmo è diventato un eroe, Samuel non ha avuto vita facile. È stato infatti sempre più difficile dimostrare a Lucia che il religioso mente e che è un uomo pericoloso. L'Alvarado non può credere che l'uomo che ha salvato sua cugina sia stata capace e lo sia ancora, di gesti così nefandi come il suo fidanzato le vuole fare credere. L'Alday deve quindi trovare una soluzione – stavolta definitiva – per separare il suo nemico dalla donna che risolverà tutti i suoi problemi. E il ragazzo sembra già avere un piano!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.