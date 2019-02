Una Vita Anticipazioni 22 febbraio 2019: Elvira usa Victor per far ingelosire Simon

Nella puntata di Una Vita di venerdì 22 febbraio 2019, Elvira cerca di far ingelosire Simon, servendosi del povero Victor mentre Don Arturo chiede di poter partecipare all'organizzazione della Fiera del Santo Ausilio, creando grande stupore nelle donne di Calle Acacias. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Elvira non ha ancora perso le speranze di poter riconquistare Simon ed è convinta che il ragazzo sia ancora innamorato di lei. Cerca dunque di giocare tutte le sue carte per riportare il ragazzo da lei.

Elvira consola Victor per far ingelosire Simon in questa puntata di Una Vita del 22 febbraio 2019

Simon ha intimato a Elvira di stare lontana da lui e dalla sua famiglia dopo aver scoperto che è stata lei a disseminare la strada di cocci di vetro e ad aver mandato la finta lettera del vescovo a Susana e Adela. Elvira non sa più come riuscire a riconquistare il suo amato e tenta il tutto e per tutto. Scoperto che Victor ha chiesto la mano di Maria Luisa e che la Palacios ha rifiutato di sposarlo, decide di consolare il suo amico, cercando di far ingelosire il Gayarre. La ragazza si avvicinerà al Seler, schioccandogli un bacio sulle labbra. Ursula, testimone involontaria della scena, correrà a diffondere la voce su quanto visto, aiutando Elvira nel suo piano.

Don Arturo mostra di essere caritatevole

Mentre Servante e Jacinto trionfano nel torneo di domino e decidono di investire la vincita in un torneo più grande, le signore di Acacias sono indaffarate nei preparativi della Fiera del Santo Ausilio. Si tratta di un'occasione per raccogliere dei soldi per dare una mano ai ragazzini bisognosi dell'Hoyo. Inaspettatamente Don Arturo chiede di essere coinvolto nell'organizzazione, lasciando tutte donne stupite. Perché il terribile colonnello vuole partecipare a quest'iniziativa? Ha per caso qualche secondo fine o è diventato un uomo caritatevole?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 18 al 24 febbraio 2019