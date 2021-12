Una Vita Anticipazioni 22 dicembre 2021: Marcos confessa a Felicia la verità sui Quesada

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 22 dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che, Marcos soddisfa la richiesta di Felicia e le racconta del legame passato con i Quesada.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 21 dicembre 2021. Nelle Trame dei tre episodi in onda a partire dalle 14.10 su Canale5, Marcos soddisfa la richiesta di Felicia e le racconta del legame passato con i Quesada. Bacigalupe rassicura Miguel e lo invita a non preoccuparsi di Aurelio.

Una Vita Anticipazioni: I fratelli Quesada vogliono vendicarsi di Marcos

I fratelli Quesada, Aurelio e Natalia, sono giunti ad Acacias perchè hanno un conto in sospeso con Marcos. I due, infatti, conoscono da lungo tempo il marito di Felicia, loro concittadino ed ex socio del padre Salustiano. A quanto pare le cose in Messico non sono andate bene e i Quesada ora hanno intenzione di vendicarsi. Un dialogo tra i due fratelli ha chiarito motivo e scopo della loro visita nel quartiere: Aurelio ha rassicurato Natalia "Marcos pagherà per quanto accaduto a nostro padre".

Una Vita Anticipazioni: Aurelio e Natalia minacciano la famiglia Bacigalupe

Di recente abbiamo assistito al primo vero faccia a faccia tra Aurelio e Marcos. Aurelio ha bussato alla porta del Bacigalupe per consegnargli una missiva di Salustiano, suo padre ed ex socio del Bacigalupe. Nella lettera erano contenute alcune condizioni che, secondo Aurelio, il Bacigalupe avrebbe fatto meglio ad accettare. Ma Marcos non ha calato la testa e l'ha sbattuto fuori di casa... Purtroppo i guai sono solo cominciati per Marcos e sua figlia Anabel, mentre infatti Aurelio è uscito subito allo scoperto, Natalia ha continuato a lavorarsi la giovane Bacigalupe cercando di diventare sua amica. Marcos, intimorito per eventuali ritorsioni, ha intimato alla figlia di starle alla larga. Ma le minacce e le intromissioni dei due fratelli non sono diminuite, tanto che anche le persone più vicine a Marcos e Anabel hanno iniziato a porsi delle domande...

Felicia prentende la verità da Marcos, nella Puntata di Una Vita del 22 dicembre 2021

Felicia nota uno strano comportamento di Marcos, da quando i Quesada sono giunti nel quartiere, il marito ha iniziato a comportarsi i maniera sospetta. E' chiaro che tra le due famiglie non corra buon sangue, ma la Pasamar teme che la questione possa essere più grave di una semplice antipatia tra vecchi conoscenti. E' per questo che la vedremo insistere affinché il marito si confidi. Marcos alla fine cederà e le racconterà tutto sul pericoloso legame con i Quesada. Ma il Bacigalupe dovrà anche rassicurare il giovane Miguel, sempre più in ansia per l'atteggiamento minaccioso di Aurelio nei confronti suoi e di Anabel.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 20 al 26 dicembre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.