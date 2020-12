Una Vita Anticipazioni 22 dicembre 2020: Felipe riabbraccia Marcia ma le è ormai...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 22 dicembre 2020. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Felipe ritrova la sua Marcia tra le schiave di Andrade, la poverina era tra quelle riservate ai clienti "speciali"!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 22 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Felipe convince Andrade a mostrargli le sue ragazze di colore più belle, e ritrova finalmente Marcia, che Andrade riserva per i clienti speciali. L'avvocato è fuori di sé: emozionato, ma anche arrabbiato. Come andrà a finire? Credete davvero che l'Alvarez Hermoso porterà la farsa fino in fondo in attesa che sia la legge a fare giustizia, oppure pretenderà di farla pagare ad Andrade?

Una Vita Anticipazioni: Andrade accetta di fare affari con Mauro e Felipe

Mauro e Felipe sono riusciti a conquistare la fiducia di Andrede, il trafficante ha accettato di fare affari con loro, non è stato semplice ma alla fine ha acconsentito a vedergli delle donne di colore proprio come richiesto. Mauro e Felipe sono soddisfatti, l'avvocato prova dentro di sè rabbia e ribrezzo per quel piccolo uomo, ma sa di non potersi tradire, dunque mantiene la calma e continua a recitare la sua parte...

Una Vita Anticipazioni: Felipe cerca tra le ragazze le sua Marcia

Andrade conduce i due finiti uomini d'affari in un luogo segreto in cui tiene stipate la sue schiave, Mauro e Felipe potranno scegliere le ragazze che preferiscono, ai due è anche concesso di trascorrere del tempo con loro, di intrattenersi, di "provarle" proprio come se fossero "merce" prima di fare l'acquisto. E' il momento tanto atteso...

Felipe può finalmente riabbracciare Marcia, quale sorte toccherà ad Andrade? Nella Puntata di Una Vita del 22 dicembre 2020

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita dal 21 al 26 dicembre 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.