Una Vita Anticipazioni 22 aprile 2020: Rosina e Liberto poveri... come è successo?

Rosina e Liberto devono fingere di essere degli umili servitori per proteggersi da dei malfattori, che li stanno pedinando.

Nelle anticipazioni di Una Vita della puntata di domani – mercoledì 22 aprile 2020 – Rosina e Liberto sono soci di Antoñito ma devono fingere di essere degli umili servitori per sfuggire a dei malfattori che li perseguitano. In loro aiuto c'è Casilda, che assunti i panni di padrona di casa, accoglie un ispettore del Municipio mascherando i suoi “padroni”. Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Rosina e Liberto nei guai in questa puntata di Una Vita del 22 aprile 2020

Il salto temporale ci ha portato in una Calle Acacias dieci anni dopo. Le cose sono molto cambiate, soprattutto in casa Palacios. Ramon è in prigione con l'accusa di aver ucciso Celia e Antoñito ha preso le redini della miniera d'oro di famiglia. Con lui ci sono anche Rosina e Liberto, diventati soci del giovane. I coniugi Seler sembrano però essere finiti in un guaio molto grosso. Dei malfattori li perseguitano e sono costretti a nascondersi. In loro soccorso arriva Casilda e i tre inscenano una divertente quanto funzionale scenetta per depistare tutti.

Una Vita anticipazioni: Rosina e Liberto sono diventati poveri... ma è tutta una farsa

Per potersi proteggere dai malfattori, Rosina e Liberto sono costretti a fingersi degli umili domestici. Rosina finge di essere una cameriera mentre Liberto veste i panni del domestico addetto ai camini. Casilda invece assume il ruolo di padrona di casa Hidalgo e accoglie un ispettore del Municipio, arrivato per controllare la situazione. Le anticipazioni di Una Vita ci rassicurano sul fatto che le cose torneranno presto alla normalità, con grande sollievo di Rosina, che di certo non ha gradito l'atteggiamento spocchioso - sebbene finto - della sua cameriera.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.