Una Vita Anticipazioni 21 settembre 2021: Felipe decide di testimoniare. Genoveva è nel panico!

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 21 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, dopo le accuse di Laura, confermate da Genoveva, Felipe decide di prendere la parola e testimoniare. La Salmeron è nel panico!

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda 21 settembre 2021, alle 14.10, Genoveva depone al processo interpretando la parte della moglie vittima del marito dissoluto e libertino. Felipe decide di testimoniare al processo e Genoveva resta spiazzata.

Una Vita Anticipazioni: Felipe è caduto nella trappola di Velasco

Nell'attesa di scoprire se Laura manterrà la parola data, l'avvocato di Genoveva, Velasco, ha architettato un'astuta messinscena che ha messo profondamente in crisi l'Alvarez Hermoso e lo ha spinto a perdere le staffe. L'obiettivo della controparte era infatti quello di mostrare l'animo violento di Felipe, così da trasformare l'accusata in vittima e spingere la giuria e l'opinione pubblica a familiarizzare con lei. Vediamo che l'astuto collaboratore di Genoveva, ha pagato i giornalisti per infastidire il poverino che, già esasperato dalla situazione, ha finito per reagire in modo davvero aggressivo!

Una Vita Anticipazioni: Laura testimonia in favore di Genoveva e contro Felipe

La reputazione di Felipe è compromessa, è caduto nella provocazione di Velasco e ora, le parole di Laura, chiariranno i motivi della trappola tesa dal complice di Genoveva. La domestica, chiamata al banco dei testimoni, negherà di aver visto Genoveva ricevere l'arma del delitto da Santiago. Ma non si limiterà a parlare dell'accaduto, Laura screditerà pubblicamente l'accusatore della Salmeron, Felipe, confermando i maltrattamenti dell'Alvarez Hermoso nei confronti della moglie. Il recente scatto di ira di Felipe nei confronti dei giornalisti, non farà che avvalorare la testimonianza della cameriera, che ha dipinto Felipe, come un uomo irascibile e aggressivo.

Felipe, a sorpresa, decide di testimoniare! Nella Puntata di Una Vita del 21 settembre 2021

Felipe, fuori di se, salta al collo di Laura, dando sfogo a tutta la sua aggressività. La sua immagine è compromessa, le parole della domestica trovano conferma: l'Alvarez Hermoso è un uomo violento! Eppure, il marito di Genoveva, non si da pace ed è convinto di potere ancora ribaltare l'esito del processo. A sorpresa infatti, Felipe deciderà di testimoniare. La Salmeron resterà gelata dall'inaspettata richiesta del marito. La donna sa benissimo che, ingannato e ferito, punterà solo a distruggerla. La rabbia però, è da sempre cattiva consiglierà... Felipe si lascerà travolgere o ha già in mente un piano vincente per incastrare la Dark Lady?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 20 al 24 settembre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.