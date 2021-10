Una Vita Anticipazioni 21 ottobre 2021: Sabina e Roberto, ancora mistero intorno all'affare del Nuovo Secolo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 21 ottobre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che conosceremo finalmente i due possibili acquirenti del Nuovo Secolo, intorno a loro però, continuerà ad aleggiare un certo mistero.

Una Vita Anticipazioni: Felicia valuta la vendita del ristorante

Felicia è la proprietaria del prestigioso ristorante d'Acacias il Nuovo Secolo XX. Gli affari vanno bene, ma da quando è sola a gestire l'osteria, tutto è diventato più complicato e faticoso. Con l'arrivo di Marcos poi, la mente di Felicia ha iniziato a sognare e piano piano ad allontanarsi da obblighi e doveri. È così che ha cominciato a valutare la vendita del ristorante, e prima ancora che la cosa diventasse ufficiale, la voce ha iniziato a girare attirando una misteriosa coppia di possibili acquirenti.

Sabina e Roberto affidano le trattative per il Nuovo Secolo a Miguel, nella Puntata di Una Vita del 21 ottobre 2021

Non sappiamo ancora molto di Sabina e Roberto, la coppia interessata all'acquisto del Nuovo Secolo, i due del resto sembrano non voler seguire direttamente le trattative, che affidano al nipote Miguel. E' forse tale reticenza ad alimentare il mistero intorno alla coppia o magari solo il fatto che sia nuova nel quartiere, anticipazioni comunque rivelano che i due dovranno presto fare i conti con la diffidenza degli abitanti del quartiere. I sospetti saranno infondati o Sabina e Roberto nascondono davvero qualcosa di losco?

Una Vita Anticipazioni: Genoveva scopre che Felipe è in coma

Velasco, intimorito da un riavvicinamento tra Genoveva e Felipe, ha architettato un piano criminale, coinvolgendo con il ricatto la povera Laura. L'avvocato ha obbligato la cameriera ad avvelenare il suo avversario in amore, nel frattempo lui si è impegnato per impedire l'intromissione di Genoveva e la conseguente compromissione dell'ignobile assassinio. Purtroppo, nonostante la puntigliosità con cui ha calcolato l'omicidio, qualcosa è andato storto: Felipe, barcollante dopo una potente dose di veleno, è caduto battendo la testa, Laura allora, convinta di poter mascherare l'omicidio con un incidente, ha chiamato i soccorsi: Felipe è grave, il poverino è in coma! informata delle condizioni del marito, Genoveva ha sentimenti contrastanti.​

