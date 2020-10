Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 21 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Liberto e Rosina sono tornati insieme. Il Seler, galvanizzato dal suo ritrovato amore, consiglia al suo amico Felipe di lasciarsi andare e di vivere alla luce del sole la sua relazione con Marcia. Liberto spinge quindi l'avvocato a uscire allo scoperto, fregandosene dei pettegolezzi della gente del quartiere. L'Alvarez – Hermoso seguirà il suo consiglio?

Anticipazioni Una Vita: Liberto e Rosina di nuovo insieme

L'amore trionfa e Rosina e Liberto sono di nuovo insieme. Per il Seler è un grande giorno. Il ragazzo non sperava più che sua moglie cambiasse idea e decidesse di dare una seconda chance al loro matrimonio. Non dopo quello che ha fatto: tradirla con Genoveva. L'amore tra Liberto e Rosina si è però dimostrato più forte di ogni ostacolo e la coppia, tra le più belle di Una Vita, può riprendere il suo cammino insieme. I coniugi, tornati mano nella mano nel quartiere – quando ormai tutti pensavano che Liberto avesse tentato il suicidio – hanno promesso di non lasciarsi più.

Una Vita Anticipazioni: Felipe ha un nuovo amore, Marcia

Per Felipe sta per aprirsi un nuovo capitolo amoroso della sua vita. Dopo aver chiarito a Genoveva di averla solo usata per capire il suo piano, l'avvocato si sta sempre più lasciando andare tra le braccia di Marcia, la sua domestica. Purtroppo però, i pettegolezzi e le maldicenze, gli impediscono di vivere appieno la sua relazione. Per questo motivo sembra frenarsi davanti all'avvenente donna che ormai da tempo abita con lui.

Liberto spinge Felipe tra le braccia di Marcia in questa puntata di Una Vita del 21 ottobre 2020

In soccorso di Felipe arriverà Liberto. Il Seler, galvanizzato e felice per aver ritrovato la serenità con Rosina, spingerà l'amico a lasciarsi andare completamente all'amore per Marcia. Insomma il ragazzo consiglierà all'avvocato di vivere la sua relazione alla luce del sole, rendendola pubblica fregandosene dei pettegolezzi della gente. Ad Acacias farà ovviamente scalpore che Felipe si stia frequentando con una donna umile ma niente dovrà turbare il loro amore.

