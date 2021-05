Una Vita Anticipazioni 21 maggio 2021: Camino conosce Ildefonso e tra i due c'è grande sintonia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 21 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Camino conosce il suo nuovo pretendente, Ildefonso, e i due giovani sembrano andare d'accordo. Liberto non gradisce i quadri di Maite perché li ritiene scandalosi.

Una Vita Anticipazioni: Camino, d'accordo con Maite, finge interesse per un uomo

Maite e Camino si ritrovano con maggior consapevolezza, le due ragazze hanno ormai compreso di doversi impegnare per evitare di animare ulteriori sospetti. La decisione migliore per Camino, è fingere l'interesse per un uomo, assicurarsi un pretendente, permetterà infatti alla coppia di evitare ulteriori indagini da parte della Pasamar senior e di tutti i vicini di Acacias. La decisone viene dunque presa con il benestare di Maite: Camino, accetta la corte di un uomo, come copertura.

Una Vita Anticipazioni: Felicia in cerca di un pretendente per Camino

Quando Felicia, ha fatto sapere alla figlia di essere determinata a trovarle un buon partito e assicurarle un proficuo fidanzamento ed eventuale matrimonio, la ragazza si è mostrata stranamente accondiscendente. Rallegrata dal consenso della figlia, Felicia si è messa subito all'opera per individuare l'uomo giusto. Il piano sembra dunque aver funzionato, purtroppo, anticipazioni rivelano, che le due ragazze non avranno preso in considerazione l'ostinazione di Felicia che, non si accontenterà certo di un incerto fidanzamento, ma punterà nel giro di poco, ad accasare la sua bambina!

La scelta di Felicia viene apprezzata da Camino ​e destabilizza Maite, nella Puntata di Una Vita del 21 maggio 2021

Proprio nell'episodio in onda conosceremo il nome dell'uomo designato da Felicia per corteggiare Camino, si tratta di un giovane benestante, gentile ed educato, Ildefonso. La scelta della Pasamar non entusiasma Camino, ma in fondo non le crea neppure disappunto, il ragazzo infatti, sembra davvero un uomo interessante e simpatico. Certo, questa inaspettata sintonia, potrebbe destabilizzare la povera Maite, già in ansia per un'altra spiacevole situazione: Liberto, finanziatore della galleria d'arte, giudica i suoi quadri, troppo scandalosi...

