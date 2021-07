Una Vita Anticipazioni 21 luglio 2021: Josè e Bellita in guerra! Cinta è in ansia per le nozze...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 21 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 14.15 su Canale5, Cinta spera in una riconciliazione tra i suoi genitori, ma sembra davvero difficile. Le condizioni del piccolo Moncho, nel frattempo, non fanno che peggiorare.

Una Vita Anticipazioni: Cinta teme che le bugie di Josè rovinino il suo matrimonio

Le nozze di Cinta sono imminenti e anche la sua partenza per l'Argentina, ma Bellita non sembra vivere con serenità questo splendido momento di gioia. Effettivamente, il timore che la Del Campo possa scoprire la verità su Julio e far saltare tutto, si fa più insistente anche per la povera figliola. Josè deve dunque confessare! Riuscirà il Dominguez a far accettare alla moglie l'inaspettata notizia e a non rovinare il giorno più bello di Cinta?

Una Vita Anticipazioni: Bellita sospetta dei gusti sessuali di Josè

Bellita è in pena, Josè continua a mostrare un morboso attaccamento a un perfetto sconosciuto, Julio, e lei non riesce proprio a comprenderne la ragione. José Miguel, infatti, non ha ancora confessato alla moglie che il ragazzo è suo figlio, nato da una precedente relazione. La Del Campo, però, ha ben presto cominciato a diventare sospettosa, ma dopo aver interrogato Servante e Jacinto e non esserne riuscita a cavarne un ragno dal buco, è stata costretta a impegnarsi nella ricerca di nuovi indizi. Tra questi anche la nuova sospettosa domestica che il Dominguez ha deciso di assumere, Alodia, raccomandata proprio dal figlio illegittimo. Sarà proprio seguendo questa nuova pista che ascolterà una conversazione assai compromettente: Julio confesserà ad Alodia di nutrire un sentimento di puro affetto per José Miguel! Ma la situazione si aggraverà quando la donna vedrà suo marito baciare sulla guancia il govane: Bellita inizierà ad avere dei dubbi sui gusti sessuali del marito e a sospettare che il buon Josè abbia una tresca con Julio!

La situazione si fa bollente, Bellita è convinta che il marito abbia una relazione omosessuale con il giovane Julio e disperata lo confessa a Cinta. La ragazza, stanca della tensione che turba la sua famiglia, insiste con Josè affinchè racconti la verità. Alla fine, il padre cede! Josè confessa tutto lasciando la moglie sotto shock. La Del Campo è delusa, non può accettare che il marito le abbia nascosto un fatto così importante e per tutto questo tempo! A casa Dominguez è guerra fredda e l'unica premura di Cinta ora, è riuscire a far riconciliare i due genitori in vista delle imminenti nozze.

