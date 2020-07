Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 21 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Antoñito è stato smascherato. La farsa orchestrata insieme a Ramon e a Lolita non ha portato a buoni frutti e ora al ragazzo - che teme di essere spacciato - non resta che provare la strada del digiuno. Riuscirà con questo sacrificio a salvarsi dalla guerra in Africa?

Una Vita Anticipazioni: Antoñito è spacciato

Ramon si è finto invalido per salvare suo figlio dalla leva militare. Purtroppo però la farsa orchestrata con la complicità di Lolita, è stata scoperta. Una vera disdetta visto che il piano – sino a all'intoppo – stava funzionando alla grande e che l'ispettore aveva già firmato l'ok per esentare il giovane Palacios dalla guerra. Ma ora è tutto perduto e Antoñito pensa di essere spacciato.

Anticipazioni Una Vita: Antoñito furioso contro suo padre

Antoñito è convinto che l'unico responsabile dei suoi guai sia Ramon. Il Palacios è infatti certo che sia colpa di sua padre, che si è mostrato incauto e poco attento a non farsi scoprire dall'ispettore del Ministero. A peggiorare la situazione ci si mette la scoperta della relazione con Carmen, di cui il giovane Palacios non è per nulla felice.

Antoñito comincia il digiuno in questa puntata di Una Vita del 21 luglio 2020

Carmen ha finto di non amare Ramon pur di aiutare Antoñito a non partire per la guerra ma, scoperta la verità, il giovane non ha nessuna intenzione di perdonare Ramon e anche Lolita è, secondo lui, colpevole di non averlo sostenuto abbastanza. Insomma il giovane Palacios è furioso con la sua famiglia e deve sbrigarsi per fare le valigie. L'Africa lo aspetta! Il giovane ha quindi preso una decisione folle, pur di sottrarsi al servizio militare. Per scongiurare la partenza prova la strada del digiuno. Deperito e senza forze di sicuro non potrà fare il soldato!

