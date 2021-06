Una Vita Anticipazioni 21 giugno 2021: Felicia obbliga Emilio a sorvegliare la sorella Camino

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 21 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.00 su Canale5, la tensione all'interno della famiglia Pasamar è ormai alle stelle: Camino è sempre più ribelle, e Felicia obbliga Emilio a sorvegliare la sorella, complicando ancora di più la situazione.

Una Vita Anticipazioni: Felicia chiede aiuto a Liberto

Ildefonso non affronterà il Palacios, perché il nonno gli ordinerà di concentrarsi sul matrimonio piuttosto che sulle questioni d'onore. Ma il ragazzo non chiederà alla giovane Pasamar di sposarlo, anzi, la lascerà, dopo che lei gli dirà di considerarlo un assassino pronto a far fuori un futuro padre di famiglia. Così, convinta che la figlia abbia parlato appositamente in questi termini per sbarazzarsi di Ildefonso, e non sapendo che cosa fare, Felicia si rivolge a Liberto...

Felicia scopre la verità su Camino e decide di segregarla in casa, controllata da Emilio! Nella Puntata di Una Vita del 21 giugno 2021

Il marito di Rosina, all'inizio, è determinato a non aprire bocca, ma, pian piano, si decide a parlare. La donna è disperata, e vuole sapere se tra Camino e Maite ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia, Liberto, allora, confessa: le due si sono indubbiamente innamorate, nonostante sia proibito dalla Chiesa e dalla legge. Lui le ha viste scambiarsi un bacio appassionato con i propri occhi. La Pasamar è sconvolta, corre dalla figlia e la prende a schiaffi, poi obbliga Emilio a sorvegliarla giorno e notte

Una Vita Anticipazioni: Felipe tra le braccia di Marcia

Felipe ha dei dubbi su Genoveva e non è più convinto di volerla sposare, nonostante porti in grembo il suo bambino. Se l'avvocato dovesse scoprire la verità sul suo presunto figlio, le cose potrebbero presto cambiare, ma per ora, a metterlo in ansia, sono solo i suoi sentimenti. Quello che prova, spingerà l'avvocato tra le braccia di Marcia. I due, faccia a faccia, si rendono conto di provare ancora gli stessi intensi sentimenti di un tempo.

