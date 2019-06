Una Vita Anticipazioni 21 giugno 2019: Ursula giura vendetta contro tutta Calle Acacias

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di venerdì 21 giugno 2019, Leonor organizza una festa per sollevare il morale di Blanca. Ursula non viene invitata e giura di vendicarsi di tutto il paese per questo affronto. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Leonor preoccupata per Blanca in questa puntata di Una Vita del 21 giugno 2019

La perdita del suo bambino ha quasi fatto perdere la testa a Blanca, che continua ad accusare la madre di averla ingannata e di aver rapito suo figlio e crede che Diego si sia alleato con la sua nemica. In paese c'è grande preoccupazione per lei. Addirittura i fratelli Alday hanno pensato di ricoverarla in clinica mentre Leonor ha deciso di organizzare una colazione con gli amici del quartiere, per dimostrare all'amica che non è sola. Tra gli invitati c'è però una grande assente...Ursula!

Ursula giura vendetta a tutta Acacias

La colazione organizzata da Leonor è un buon modo per far distrarre Blanca dai suoi pensieri. La donna ha patito tanto in questo lungo periodo e la perdita del suo bambino, l'ha definitivamente segnata. La giovane Dicenta è comunque sempre convinta di essere stata ingannata ma purtroppo non ha prove per dimostrare di avere davvero partorito un maschietto vivo e che Ursula gliel'abbia sottratto. Intanto la Dicenta va su tutte le furie. Scoperto di non essere stata invitata da Leonor, la Dark Lady giura di vendicarsi di tutto il paese per questo terribile affronto. Qualcuno risucirà a calmare l'ira della signora di Acacias?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 17 al 21 giugno 2019

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14.05.