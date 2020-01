Una Vita Anticipazioni 21 gennaio 2020: Ecco cosa farà Trini per salvare l'amore di Antonito e Lolita

Anticipazioni TV

Trini ha trovato una soluzione per aiutare Lolita e mobilita tutta la famiglia Palacios.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di oggi – martedì 21 gennaio 2020 – i Palacios hanno un piano per liberarsi di Ceferino e permettere finalmente a Lolita e Antoñito di coronare il loro amore. È Trini a prendere in mano la situazione e a informare tutta la famiglia di aver trovato una soluzione. Ma scorpriamo cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale 5.

Il piano di Trini per salvare il matrimonio di Lolita e Antoñito nella puntata di Una Vita del 21 gennaio 2020

Il matrimonio di Lolita e Antoñito è stato rimandato. Come abbiamo visto nelle scorse puntate di Una Vita, la simpatica domestica di casa Palacios ha ricevuto la sgradita visita di un suo compaesano – Ceferino – che rivendica un'antica promessa di matrimonio con la ragazza. Si tratta si una vecchia faccenda in cui - suo malgrado - Lolita si trova invischiata e che la costringe a stare lontana dall'uomo della sua vita, per assolvere ai suoi compiti e per non far ricadere una maledizione su di lei. Trini ha però trovato un modo per aiutare la sua amica e per permettere al suo figliastro di coronare il suo sogno d'amore. Lolita ha infatti scoperto che il sortilegio in cui è incastrata può essere rotto se Ceferino bacerà una vedova di cui si è innamorato. Trini parte subito all'attacco e si dice convinta di aver trovato una soluzione. Mobilità quindi tutta la sua famiglia affinché le dia una mano.

Una Vita: Trini ingaggia Casilda per far innamorare Ceferino

Nella puntata di Una Vita in onda martedì 21 gennaio 2020, vedremo la famiglia Palacios in grande fermento. Trini ha svelato il suo piano: “usare” Casilda per far innamorare Ceferino e liberare così Lolita. Tutti si metteranno dunque d'impegno per convincere l'Escolano a dar loro una mano e a fingersi interessata al cittadino di Cabrahigo. Si tratta di una truffa a fin di bene ma Casilda – che accetterà di dare una mano a Lolita – si troverà in profondo imbarazzo e si sentirà in colpa nei confronti del suo defunto marito. Eppure la faccenda avrà dei risvolti inaspettati!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.