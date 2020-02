Una Vita Anticipazioni 21 febbraio 2020: Una notizia sconvolgente. Felipe torna ad Acacias e...

Anticipazioni TV

Felipe torna ad Acacias e scopre che Celia ha abortito. Telmo intanto accusa Espineira dell'omicidio di Fra Guillermo.

Nella puntata di Una Vita di oggi – venerdì 21 febbraio 2020 – Telmo accusa Espineira di aver ucciso Fra Guillermo ma il priore nega ogni coinvolgimento. Felipe torna ad Acacias e scopre che Clelia ha abortito. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Telmo accusa Espineira di omicidio in questa puntata di Una Vita del 21 febbraio 2020

Mentre Mendez sta indagando su Ursula- convinto che la Dicenta sia l'assassina di Fra Guillermo - Telmo è convinto che dietro tutto ci sia la mano di Espineira. Il sacerdote è sicuro che il priore abbia voluto eliminare il frate, per impedire che potesse mettersi in mezzo e allontanare sempre più la possibilità di mettere le mani sull'eredità di Lucia. Telmo, furioso, accusa quindi Espineira di essere un assassino, ma il religioso nega ogni coinvolgimento nella faccenda e lo addita come bugiardo.

Una Vita: Felipe scopre che Celia ha abortito

Celia ha perso il suo bambino e si sta lentamente riprendendo. Trini è molto preoccupata per la sua amica e spera che quanto successo non influisca negativamente sul loro rapporto. La Palacios infatti si sente in colpa; è per causa sua che Celia si è sentita male. Felipe rientra ad Acacias e scopre con orrore che sua moglie ha abortito. L'avvocato è sconvolto soprattutto perché non era a conoscenza della gravidanza. È un momento molto delicato per i coniugi Alvarez – Hermoso, che da tempo rincorrono il sogno – mai veramente realizzato – di diventare genitori.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 17 al 23 febbraio 2020.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.