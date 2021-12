Una Vita Anticipazioni 21 dicembre 2021: Felipe rassicura Genoveva "Mi fido di te!"

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 21 dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che, Felipe affronta Genoveva una volta per tutte e le giura di non ricordare niente del suo passato e di fidarsi solo di lei!

Nelle Trame dei tre episodi in onda a partire dalle 14.10 su Canale5, Felipe affronta Genoveva una volta per tutte e le giura di non ricordare niente del suo passato. Ramon accompagna in banca Roberto per presentargli il direttore.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva teme che Felipe la stia ingannando

Felipe si è accorto della preoccupazione di sua moglie e, stanco di vederla in crisi, l'ha affrontata in cerca di risposte. Genoveva a quel punto non ha potuto fare altro che vuotare il sacco e informarlo di aver ricevuto diverse lettere di minacce, ovviamente non rivelerà i suoi sospetti riguardo al possibile ritorno di Santiago, Felipe infatti non ricorda nulla del Becerra e alla Salmeron conviene così. In fondo Genoveva non si fida di Felipe, teme che l'avvocato, messo in guardia dai suoi amici, stia raccogliendo informazioni per cercare di ricordare...

Una Vita Anticipazioni: Genoveva accusa Ramon di aver messo Felipe contro di Lei

Sono in molti a tentare di far ricordare a Felipe la verità sul suo passato e sul matrimonio con Genoveva. Prima ha tentato Liberto, ma Felipe ha preferito non ascoltare, poi Casilda, parlandogli della defunta Marcia. Anche nella seconda occasione Felipe ha cercato di tagliare corto, sembra infatti fidarsi di Genoveva nonostante lei nutra invece molti dubbi sulla "fedeltà" del marito. Colui che di certo non ha tradito il suo patto con la Dark Lady è il povero Ramon, probabilmente per paura di perdere di nuovo Felipe, eppure i sospetti di Genoveva si concentreranno proprio sul Palacios che si ritrova a fronteggiare l'accusa di aver messo Felipe contro di lei.

Felipe rassicura Genoveva! Nella Puntata di Una Vita del 21 dicembre 2021

Felipe è stanco di vedere sua moglie affannarsi per nascondergli pericolose minacce o per difendersi dalle accuse dei vicini del quartiere che cercano a tutti i costi di distruggere la loro felicità. E' per questo che l'Alvarez Hermoso cercherà di tranquillizzarla dicendole di non ricordare nulla del suo passato, ma di fidarsi ciecamente del suo racconto. Nel frattempo Ramon, spronato da Lolita, in debito con i coniugi Olmedo dopo che Sabina ha sventato una rapina alla bottega, decide di dargli una mano presentando a Roberto, bisognoso di un prestito, il direttore della banca.

