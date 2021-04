Una Vita Anticipazioni 21 aprile 2021: Santiago chiede a Marcia di mentire e fornirgli un alibi!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 21 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Maite perora la causa di Camino con Felicia, chiedendole di mandarla alla scuola di Belle Arti, ma la donna rifiuta. Santiago chiede a Marcia di fornirgli un alibi.

Una Vita Anticipazioni: Maite cerca di convincere Felicia a lasciare che Camino frequenti una scuola di Belle Arti

Maite, finalmente superata l'iniziale ritrosia, ha ammesso a Camino di provare dei sentimenti per lei, dopo la difficile confessione però ha deciso di lasciare il quartiere e allontanarsi dalla donna che le fa battere il cuore. L'artista, consapevole delle difficoltà che persone dello stesso sesso sono costrette ad affrontare per poter vivere il loro amore, ha infatti preferito fare un passo indietro e rinunciare alla storia con la bella Pasamar. Ma per la figlia di Felicia l'abbandono è stato durissimo, la poverina ha vissuto un momento di lacerante sofferenza almeno finché l'amata non è tornata sui suoi passi. Maite infatti, è rientrata ad Acacias e pronta a riscattarsi è andata a parlare con Felicia. La bella insegnante di pittura, non ha certo intenzione di rivelare alla bigotta locandiera dei suoi sentimenti per Camino, vuole però che la Signora Pasamar riconosca il talento artistico della ragazza e le permetta di frequentare una scuola di Belle arti. Purtroppo Felicia non si mostrerà disponibile ad assecondare la richiesta di Maite, anzi, rivelerà di essere stanca dalle interferenze dell'artista nella vita di Camino e l'accuserà di averle messo strani grilli per la testa...

Una Vita Anticipazioni: Mendez mette sotto torchio Marcia

Ursula ha promesso vendetta a Genoveva, gli avvertimenti non sono mancati e neppure le minacciose alleanze. La Salmeron sa infatti che la misteriosa suora che ha fatto visita ad Andrade in carcere è in realtà proprio Ursula. Non è certo un caso che Felipe sia rimasto vittima di un incidente proprio mentre si stava recando in tribunale per affrontare il processo decisivo contro il trafficante di donne. Ursula ha infatti stretto un accordo con il criminale: uccidere Felipe in cambio di aiuto per liberarsi di Genoveva. Alla luce di quanto accaduto, è dunque chiaro che sia stata la Dicenta a causare il tragico incidente. Mendez però, all'oscuro dei piani di Ursula, si concentrerà su un altro possibile colpevole: Santiago.Santiago, solo 24 ore prima dell'incidente, ha aggredito Felipe. I due per fortuna sono stati divisi per tempo, ma lo scontro ha chiarito a tutti l'astio e la gelosia ancora forte del Becerra nei confronti dell'avversario in amore. Dunque Santiago, aveva tutti i motivi per desiderare la morte dell'avvocato. E' lui infatti il principale indiziato secondo Mendez, è per questo che l'investigatore deciderà di mettere sotto torchio Marcia.

Santiago chiede a Marcia di fornirgli un alibi, nella Puntata di Una Vita del 21 aprile 2021

La povera Marcia si trova ad affrontare un durissimo interrogatorio, Mendez infatti, sembra concentrare ogni sospetto proprio su di lei e sul suo compagno. Per l'ispettore, Marcia è una probabile complice. La Sampaio non sa nulla, come tutti nutre dei dubbi sull'innocenza del marito, ma non è a conoscenza di un effettivo coinvolgimento dell'uomo nella drammatica vicenda. I quesiti del detective, resteranno dunque irrisolti e Marcia, seppur sospettata, potrà per il momento tornare a casa. Al suo rientro verrà però accolta da un impaurito Santiago, il quale, pur continuando a professarsi innocente, le chiederà di mentire per fornirgli un alibi che lo scagioni completamente.. Marcia crederà alle parole del marito? Sarà pronta a spergiurare il falso per metterlo al sicuro?

