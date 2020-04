Una Vita Anticipazioni 21 aprile 2020, la prima puntata della nuova stagione: Acacias 10 anni dopo

Anticipazioni TV

Sono passati dieci anni dalla morte di Celia e ad Acacias tante cose sono cambiate, a partire dall'arrivo di nuovi inquilini.

Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che la puntata di domani – martedì 21 aprile 2020 – sarà ricchissima di novità. Si apre infatti una nuova era per la soap, ora ambientata dieci anni dopo la morte di Celia. Si tratta un salto temporale che ci porterà in un Calle Acacias completamente diversa e più moderna, in linea con i nuovi tempi. Lucia ha lasciato il quartiere mentre Felipe, vedovo, si è lasciato andare distruggendo completamente la sua carriera mentre la casa di Ramon sarà occupata dalla famiglia Dominguez, di ritorno dall'Argentina. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Acacias dieci anni dopo nella puntata di Una Vita del 21 aprile 2020

Le anticipazioni di Una Vita ci portano in una Calle Acacias “invecchiata” di dieci anni. Sono passati infatti quegli anni dalla morte di Celia e molte cose sono cambiate. La partenza di Flo e Iñigo ha permesso che al posto della Deliciosa, fosse aperto un nuovo ristorante – il Nuevo Siglo XX – gestito dalla famiglia Pasamar. Donna Felicia e i suoi figli Emilio e Camino, lo gestiscono insieme mentre Lolita ha aperto una bottega, il Sueño de Cabrahigo. Antoñito gestisce gli affari di famiglia al posto di Ramon, in carcere con l'accusa dell'assassinio di Celia.

Una Vita anticipazioni: arriva la famiglia Dominguez

La morte di Celia ha segnato profondamente Felipe. Distrutto dal dolore, l'avvocato si è lasciato andare alla lussuria e alla dissolutezza, distruggendo la sua carriera. Intanto Servante e Fabiana hanno lasciato i loro vecchi impegni per aprire una locanda mentre Marcelina e Jacinto, felicemente sposati, si occupano del chiosco dei fiori. Ma c'è un'altra novità in arrivo. La famiglia dei Dominguez sta per entrare nel quartiere e occupare la casa di Ramon, dopo essere stata per lungo tempo in Argentina.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.