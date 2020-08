Una Vita Anticipazioni 21 agosto 2020: Ramon nel mirino di Genoveva e Alfredo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Una Vita per la puntata del 21 agosto 2020. Nell'episodio in onda su Canale5, Genoveva e Alfredo tengono sotto tiro Ramon per scoprire cosa abbia scoperto sulla loro truffa.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita, relative alla puntata del 21 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Canale5 alle 13.45, Alfredo e Genoveva temono che Ramon abbia scoperto la truffa della Banca Americana e si mettono a indagare. Il Palacios, in attesa di prove contro i coniugi Bryce, finge di non essere al corrente di nulla. Felicia, furiosa, accusa Bellita di averla colpita intenzionalmente e le guardie arrestano la cantante. Una volta fuori di prigione, Bellita giura vendetta. Rosina non limita le spese e sperpera il suo denaro in spese folli e fa infuriare Liberto.

Genoveva contro Ramon in questa puntata di Una Vita del 21 agosto 2020

Ramon è in guardia! Ha scoperto che qualcuno ha attentato alla sua vita e crede che ci sia lo zampino di Genoveva e Alfredo. Il Palacios ha perfettamente ragione; sono proprio i coniugi Bryce ad aver attentato alla sua vita, spaventati che potesse scoprire il loro diabolico piano. La Salmeron e il suo consorte, scoperto che Ramon è ancora vivo, indagano per scoprire cosa abbia scoperto sulla truffa della Banca Americana ma il padre di Antoñito – che ancora non ha prove concrete contro di loro – finge di non sapere nulla. Genoveva però non demorde e Alfredo promette di fermare il loro nemico.

Una Vita Anticipazioni: Bellita finisce in prigione

L'inimicizia tra Felicia e Bellita sta raggiungendo vette altissime. Le due donne hanno dato spettacolo in strada a suon di lanci di uova. La Pasamar, furiosa, accusa la sua nemica di averle voluto fare del male e la denuncia alle guardie. Bellita finisce così dietro le sbarre e per poter uscire di prigione, i Dominguez – già in grave crisi finanziaria – sono costretti a impegnare i loro oggetti preziosi. Una volta fuori dal carcere, la ballerina giura di vendicarsi dell'affronto.

Anticipazioni Una Vita: Rosina sperpera il suo denaro

La crisi del Banco centrale Spagnolo sta mettendo in ginocchio la famiglia Seler. Liberto è molto preoccupato per la sua situazione economica ma non trova appoggio in Rosina. La Hidalgo, incapace di rinunciare alle sue spese folli, invece di fare economia e rendere il marito più sereno, sperpera il suo denaro in cose inutili. Liberto è furioso e Genoveva approfitta della crisi tra lui e Rosina.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 17 al 22 agosto 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.