Una Vita Anticipazioni 21 agosto 2019: Blanca, Diego e Samuel fanno impazzire Ursula

Anticipazioni TV

Il piano degli Alday è molto semplice: i tre fingeranno che Moises non sia mai esistito così da far credere che Ursula sia impazzita.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di mercoledì 21 agosto 2019, Flora continua a dichiararsi colpevole per la morte dell'Indiano mentre Peña – tornato ad Acacias scopre da Casilda della sorte della pasticcera. Silvia mette alle strette prima Augustina poi Arturo, rivelando di sapere che il colonnello sta diventando cieco. Diego, Samuel e Blanca fanno impazzire Ursula, dicendole che Moises non è mai esistito e che la loro bambina è morta. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda oggi alle 13.40 su Canale5.

Silvia mette alle strette Arturo in questa puntata di Una Vita del 21 agosto 2019

Ad Acacias si vivono momenti delicati. Flora è finita in prigione con l'accusa di omicidio e nonostante l'intervento di Felipe, la ragazza non sente ragioni e continua a dichiararsi colpevole. La verità è che la pasticcera ha agito per difendere Peña, ormai latitante. Il ragazzo però torna ad Acacias e scopre da Casilda della sorte della sua amata. Silvia non può credere alle parole di Esteban. Il ragazzo – ormai convinto che il posto della Reyes sia al fianco di Arturo - le ha rivelato che il colonnello gli ha chiesto di portarla con sé nel suo viaggio in Groenlandia. Per l'ex spia è il momento di mettere con le spalle al muro il Valverde. Mette così pressione su Augustina, affinché la cameriera parli e le dica la verità, visto che Arturo continua a negare di avere problemi di vista. Ma la fedele collaboratrice del militare resiste e sfinita si licenzia. Silvia, indomita, affronta allora il suo compagno faccia a faccia, dicendogli di sapere tutto.

Diego, Blanca e Samuel induco Ursula alla pazzia in Una Vita

Blanca ha in braccio il suo amato Moises. Il piano dei fratelli Alday ha dato i suoi frutti e Ursula è stata ingannata. La Dicenta, colma di rabbia, giura vendetta e sicura che il piccolo sia stato trovato dai suoi nemici, ritorna ad Acacias per riaverlo. Giunta a Villa Alday pretende che le venga restituito il bambino, che chiama “mio figlio”, ma i tre – lesti e desiderosi di metterla finalmente al tappeto - le dicono che quello che chiama Moises non è mai esistito e le parlano invece della loro bambina, defunta e sepolta nella tomba di famiglia. Il loro intento è ovviamente quella di farla impazzire!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla sabato alle 14.10.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 19 al 24 agosto 2019