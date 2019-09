Una Vita Anticipazioni 20 settembre 2019: Silvia sospetta che Javier sia complice di Blasco

Anticipazioni TV

Arturo è morto e Silvia cerca vendetta. La Reyes sospetta che a uccidere suo marito possa essere stato il suo nemico, aiutato dal professor Javier.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di venerdì 20 settembre 2019, Arturo è morto e Silvia è disperata. La Reyes intuisce che dietro questa tragedia ci sia la mano di Blasco ma inizia anche a sospettare che il suo nemico abbia avuto un complice: il professor Javier. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Silvia disperata dopo la morte di Arturo in questa puntata di Una Vita del 20 settembre 2019

La favola di Arturo e Silvia si è conclusa in maniera tragica. Subito dopo essere usciti dalla chiesa, finalmente marito e moglie, Arturo ha salvato la vita a sua moglie prendendo al posto suo il proiettile sparato da Blasco. Il colonnello è morto tra le braccia della sua amata e sotto gli occhi attoniti dei suoi amici, accorsi al suo capezzale. L'ex spia promette di non lasciare conti in sospeso e comincia a sospettare che dietro la tragedia, ci sia la mano del suo nemico. Se fosse così è pronta a prendersi la sua vendetta.

Silvia medita vendetta e sospetta di Javier in Una Vita

I funerali di Arturo sono uno dei capitoli più tristi di tutta la storia di Calle Acacias. Il quartiere si stringe intorno a Silvia, disperata per aver perso il suo amore e per essere caduta in una vera e propria trappola. L'ex spia teme che la mano che ha ucciso suo marito, sia quella di Blasco ma qualcuno, un complice, deve averlo aiutato. Non è infatti possibile che il criminale sia riuscito a evadere e a far perdere le sue tracce, senza il sostegno di un'altra persona e la Reyes sospetta possa trattarsi di Javier, il professore, che aveva in cura Arturo.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 15 al 21 settembre 2019

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.