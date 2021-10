Una Vita Anticipazioni 20 ottobre 2021: Marcos sposa Felicia. Come la prenderà Anabel?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 20 ottobre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Marcos confesserà ad Anabel di aver chiesto la mano di Felicia. Come la prenderà?

Una Vita Anticipazioni: Felicia inizia a sognare un futuro con Marcos

Da quando i suoi figli sono convolati a nozze, abbandonando il nido, Felicia si è ritrovata sola. La rigida ristoratrice però, non è destinata a rimanere a lungo single, tra lei e Marcos infatti, le cose si stanno facendo serie e, anticipazioni rivelano che, presto Felicia si troverà a fare una scelta per il bene della sua relazione. Dare spazio all'amore significa, a volte, dover fare delle rinunce, soprattutto sul lavoro. Felicia è la proprietaria del prestigioso ristorante d'Acacias il Nuovo Secolo XX. Gli affari vanno bene, ma da quando è sola a gestire l'osteria, tutto è diventato più complicato e faticoso. Con l'arrivo di Marcos poi, la mente di Felicia ha iniziato a sognare e piano piano ad allontanarsi da obblighi e doveri. È così che è arrivata a valutare la vendita del ristorante, attirando già i primi interessati acquirenti.

Una Vita Anticipazioni: Marcos decide di parlare ad Anabel del suo interesse per Felicia

Marcos sembra davvero interessato a Felicia e, come la Pasamar, inizierà a sognare un futuro di coppia. Quando Marcos pensa alla donna che desidera accanto a se, ovviamente, sa di dover fare i conti anche con l'approvazione di sua figlia Anabel. E' per questo che, proposto alla ristoratrice di convolare a nozze, capirà di dover comunicare alla ragazza delle imminenti nozze e capire se anche lei è felice della novità in arrivo. Marcos e Anabel sono soli ormai da molti anni e, nonostante l'uomo sappia della simpatia di sua figlia per la ristoratrice, teme che lei possa vivere come un'intrusione l'ingresso di Felicia nella loro famiglia.

Anabel entusiasta di diventare la sorellastra di Camino! Nella Puntata di Una Vita del 20 ottobre 2021

Marcos capisce che è giunto il momento di parlare ad Anabel della sua recente decisone. Nell'episodio di Una Vita in onda lo vedremo infatti confessare a sua figlia di essere pronto a prendere moglie, poi le chiarirà di aver già chiesto la mano di Felicia, ma di desiderare ardentemente la sua approvazione. Anabel non si farà pregare, come previsto, la ragazza sarà molto contenta della scelta del padre e gli augurerà tutta la felicità del mondo. A convincere Anabel non è solo la sincerità dei sentimenti confessati dal padre, ne l'affetto che la lega alla Signora Pasamar, a rallegrarla è l'idea di diventare la sorellastra di Camino, con cui è legata da una profonda amicizia.

