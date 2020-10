Anticipazioni TV

Scopriamo cosa ci rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 20 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, in paese sono ormai tutti convinti che Liberto si sia suicidato. All'improvviso però il Seler riappare nel quartiere, mano nella mano con Rosina. I due annunciano con grande felicità di essere tornati insieme e di essersi riappacificati sulle rive del fiume, su cui – anni prima – si erano scambiati il loro primo bacio. I coniugi promettono a gran voce di non lasciarsi mai più.

Anticipazioni Una Vita: Grande paura per Liberto

In paese non si fa altro che parlare della scomparsa di Liberto. I cittadini – dopo averlo visto in condizioni critiche, completamente dedito all'alcol – pensano che il Seler abbia volontariamente lasciato Acacias per compiere un gesto estremo: togliersi la vita. Casilda e Susana sono in apprensione. Nessuno sa dove il ragazzo possa essersi cacciato e le ricerche, sino a ora, hanno fatto un buco nell'acqua. Liberto avrà davvero tentato il suicidio?

Una Vita Anticipazioni: Liberto disperato per la partenza di Rosina

Liberto non ha nessuna intenzione di tentare il suicidio. Sebbene la partenza di Rosina gli abbia spezzato il cuore, al Seler non è passato neanche un momento in mente il pensiero di farla finita. Il ragazzo ha raggiunto le sponde del fiume solo per immergersi nel dolci ricordi del primo bacio con sua moglie. Ed è proprio là che Rosina – che non ha realmente lasciato Acacias – lo trova. Per la Rubio è l'occasione giusta per rivelare al suo consorte di averlo perdonato e di avere intenzione di dare una chance al loro matrimonio.

Liberto e Rosina tornano insieme in questa puntata di Una Vita del 20 ottobre 2020

Liberto e Rosina si sono finalmente riappacificati e proprio quanto tutti in paese pensano che Liberto abbia tentato il suicidio, i due sopraggiungono tra le strade di Acacias, mano nella mano. I coniugi Seler annunciano con gioia di essere tornati insieme e di essersi riappacificati sulle rive del fiume che, in passato, è stato testimone del loro primo bacio. Ora più che mai sono decisi a non lasciarsi mai più. Nel quartiere intanto continuano le indagini sull'assassinio di Alfredo Bryce. Felipe è accusato di omicidio e ha alle calcagna il commissario Mendez, appena tornato nel quartiere.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.