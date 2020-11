Una Vita Anticipazioni 20 novembre 2020: Marcia viene rapita!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 20 novembre. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, mentre raggiunge Felipe, Marcia viene narcotizzata e rapita...

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita del 20 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Marcia, perseguitata dai brutti ricordi del suo passato da schiava, si prende un attimo di tempo in soffitta per rasserenarsi, quando è pronta a tornare al rinfresco però, un brutto ceffo la ferma e la narcotizza…

Una Vita Anticipazioni: La vita di Marcia è cambiata, ma il passato è in agguato

Marcia è la nuova Signora di casa Alvarez Hermoso. Felipe ha deciso di riprendere al suo servizio Augustina e di lasciare che la sua fidanzata faccia la padrona di casa. Un grande cambiamento per la Sampaio che ha da poco rivelato il suo passato all'avvocato di cui si è follemente innamorata. Ora che Genoveva si è arresa, Marcia può proprio rilassarsi e godersi il momento ma qualcuno ha in mente altro per lei.

Una Vita Anticipazioni: Il passato torna a sconvolgere Marcia

Marcia non farà neanche in tempo ad abituarsi alla sua nuova condizione di signora che il passato le busserà alla porta. La ragazza, tornata a casa da una passeggiata, vedrà un sigaro appoggiato su un davanzale nell'atrio del palazzo di casa Alvarez – Hermoso. Un piccolo dettaglio ma che provocherà alla Sampaio un vero e proprio attacco di panico. La ragazza teme infatti si tratti di una minaccia dal passato e che qualcuno sia venuto a prenderla per riportarla in schiavitù. Ma cosa sta succedendo davvero?

Marcia viene rapita, nella puntata di Una Vita del 19 novembre 2020

La ragazza ha capito che qualcuno la sta cercando e teme possa trattarsi dell'uomo che – anni prima – l'aveva resa una schiava. C'è da domandarsi se, per caso, non si tratti di un piano organizzato da Ursula e Genoveva solo apparentemente uscite di scena. La vedova Alday ha infatti mal digerito la scelta di Felipe di richiamare Augustina e di rendere la sua rivale una signora. E' con questo peso addosso che, dopo essersi presa un attimo di tempo, la donna deciderà di muoversi per raggiungere la festa dove la attende Felipe. Purtroppo sul suo cammino troverà un pericoloso malfattore che dopo averla narcotizzata la rapirà...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.