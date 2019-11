Una Vita Anticipazioni 20 novembre 2019: Telmo incontra il testimone chiave

Anticipazioni TV

Il sacerdote deve incontrare Gutierrez, il cocchiere che può discolparlo.

Nell'episodio di Una Vita di mercoledì 20 novembre 2019 vedremo Padre Telmo sulle tracce di un prezioso testimone. Susana e Rosina, invece, decidono di non prendere più parte alla lezione di Venancio. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella puntata che andrà in onda domani su Canale 5 alle 14.10.

Telmo incontra il supertestimone nell'episodio di Una Vita del 20 novembre 2019

Lucia non vuole avere più niente a che fare con Telmo. La ragazza è convinta che l'uomo di cui si fidava, in realtà, sia quello che ha abusato di lei... ed anche di Alicia. Il parroco ha capito che non è sufficiente continuare a professarsi innocente per convincere l'Alvarado della sua non colpevolezza, pertanto ha escogitato un piano per far venire a galla la verità. Telmo si è messo sulle tracce di Gutierrez, il cocchiere che ha portato Lucia all'eremo in cui lei pensa di essere stata stuprata. Una volta rintracciato, il prete tenterà di capire se l'uomo fosse al servizio di Samuel. Gutierrez dà finalmente appuntamento a Telmo. Il cocchiere, infatti, è pronto per raccontare al sacerdote che cosa sia davvero accaduto nella dimora abbandonata. Telmo è più vicino che mai alla verità...

Una Vita: Susana e Rosina non accettano l'invito di Venancio

Venancio, l'affascinante insegnante, pare aver messo gli occhi sulla sarta di Calle Acacias, la quale evidentemente se ne compiace. La donna, tuttavia, pudica com'è, non ammette che tra lei e l'uomo ci sia qualcosa, neanche a Rosina, quando quest'ultima si diverte a fare delle insinuazioni sul loro conto. Le due, tra l'altro, sembrano piuttosto attratte dal mondo dell'arte, e pertanto hanno deciso di avvicinarsi ad esso attraverso le straordinare lezioni di disegno di Venancio. L'insegnante, in effetti, ha chiesto a Susana e alla sua amica di prendere parte ad una lezione di pittura molto particolare... le due, però, decidono di declinare l'invito.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.