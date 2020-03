Una Vita Anticipazioni 20 marzo 2020: Non c'è speranza per l'amore tra Telmo e Lucia

Anticipazioni TV

Felipe consiglia a Telmo e Lucia di essere cauti e di parlare con Samuel, prima di uscire allo scoperto.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di domani – venerdì 20 marzo 2020 – Telmo vorrebbe rendere pubblica la sua relazione con Lucia ma Felipe lo fa ragionare. L'avvocato consiglia ai due ragazzi di andare cauti e di parlarne prima con Samuel, in modo da evitare altri scandali. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Telmo e Lucia sempre più innamorati nella puntata di Una Vita del 20 marzo 2020

Tra Telmo e Lucia cresce la passione. I due ragazzi si sentono ormai liberi di amarsi, senza che nessuno possa interferire tra loro. Da quando l'ex sacerdote ha deciso di liberarsi dei suoi abiti talari e di correre dalla donna che ama, per impedirle di sposare Samuel, non c'è più nulla che possa fermarli. Telmo vorrebbe dunque rendere pubblica la loro relazione e finalmente vivere il suo amore alla luce del sole. Felipe però lo invita alla cautela.

Una Vita: Felipe invita Telmo alla cautela

Telmo confessa a Felipe, che si sta lentamente riprendendo dalla brutta ferita infertagli per sbaglio da Ramon, che vorrebbe rendere pubblica la sua relazione con Lucia. Nel quartiere c'è già chi è al corrente della scelta del ragazzo di abbandonare i suoi voti e di amare una donna ma nessuno lo ha ancora visto in compagnia dell'Alvarado, alla luce del sole. L'avvocato, sensibile alla loro causa ma spaventato che la sua cugina acquisita venga nuovamente inghiottita dallo scandalo, consiglia alla coppia di non fare passi azzardati e di parlare con Samuel. Felipe è fiducioso che l'Alday possa perdonare la sua ex fidanzata ma purtroppo per lui, la sua è una mera illusione. Samuel è ancora furioso.

