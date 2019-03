Una Vita Anticipazioni 20 marzo 2019: Simon ed Elvira si baciano

Nella puntata di Una Vita di mercoledì 20 marzo 2019, Simon informa Elvira che suo padre, ferito in duello, è tornato cosciente. La Valverde finalmente rasserenata e felice si lascia andare tra le braccia del ragazzo, che risponde appassionatamente a un suo bacio. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell’episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Elvira attende con preoccupazione notizie su suo padre. Il colonnello Valverde è stato ferito in duello da Victor e ha perso conoscenza. Per fortuna Simon le sta molto vicino ed è lui a darle una preziosa notizia.

Arturo riprende conoscenza in questa puntata di Una Vita del 20 marzo 2019

Il colonnello Valverde è stato gravemente ferito in duello da Victor, che gli ha sparato in pieno petto. Arturo ha sfidato il ragazzo dopo aver scoperto del bacio tra lui e sua figlia Elvira e ha voluto regolare i conti. Purtroppo però ha avuto la peggio e nonostante la sua abilità con le armi, la fortuna ha sorriso al suo avversario. Portato in ospedale in gravi condizioni, riesce a riprendersi dopo aver fatto enormemente preoccupare la sua famiglia. Simon, dopo aver parlato con i medici, corre da Elvira per informarla delle novità.

Simon ed Elvira si baciano

I medici informano Simon che Arturo è tornato cosciente e che ha parlato. Il ragazzo, felice, corre a informare Elvira di queste importanti novità. I due si trovano così di nuovo faccia a faccia e nella contentezza generale, si lasciano andare ai loro sentimenti mai dimenticati. La Valverde, grata al Gayarre per quanto ha fatto per lei, lo avvolge in un bacio appassionato che lui ricambia immediatamente, ignaro che alle sue spalle qualcuno li stia osservando.

