Una Vita Anticipazioni 20 maggio 2021: Josè nasconde la verità a Bellita

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 20 maggio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Bellita si stupisce dell'assenza dell'amica Margarita, ma Josè, temendo una ricaduta della moglie, chiede a tutti di tenerle nascosta la verità almeno per il momento.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 20 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Bellita migliora poco a poco, ma si stupisce dell'assenza dell'amica Margarita. Josè, temendo una ricaduta della moglie, chiede a tutti di non spiegarle ancora nulla.

Una Vita Anticipazioni: Margherita ha avvelenato Bellita per mesi

Per mesi la perfida Margarita, ha avvelenato cibo e bevande della sua benefattrice. E' stato proprio il veleno a causare il malore della Del Campo e a comprometterne seriamente il suo stato di salute. La donna trattata a lungo come una di famiglia dai Dominguez, non ha destato mai un sospettato almeno finché Emilio non l'ha sorpresa ad aggiungere uno strano liquido al tè preparato per l'amica. Messa in fuga dal Pasamar, Margarita ha finito per abbandonare una borsa contenete la fiala incriminata. E' bastato analizzarne il contenuto per capire le intenzioni di Margarita: la donna voleva uccidere Bellita!

Una Vita Anticipazioni: Bellita non sa che Margarita è stata arrestata

Fortunatamente il peggio è passato e, Bellita, grazie all'amore dei suoi cari, è riuscita pian piano a riprendersi, ora però, cerca invano di rintracciare la sua amica Margarita, ignara che la donna abbia tentato di ucciderla. E' stata proprio Cinta ad assicurare alla giustizia la pericolosa Carciano, non può però dirlo alla madre, Josè infatti, preoccupato per una possibile ricaduta di Bellita ha imposto alla famiglia di non rivelare nulla, almeno per il momento.

Josè teme una ricaduta di Bellita e non vuole che sappia di Margarita, nella Puntata di Una Vita del 20 maggio 2021

Margarita è al centro dei pensieri di Bellita, la prima persona che ha cercato una volta uscita dal coma, la Del Campo infatti, teme che le sia accaduto qualcosa, non immagina certo che la loro amicizia sia stata solo un enorme inganno. Josè fatica a mantenere nascosta la questione, ma sa di doverlo fare per il suo bene, Bellita è ancora troppo debole e suo marito teme che possa non reggere il colpo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 17 al 22 maggio 2021

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.