Anticipazioni TV

Arantxa scopre Cinta mentre sta uscendo di casa a tarda sera. La ragazza le confessa di avere un fidanzato basco ma in realtà nasconde ben altri segreti.

Nelle anticipazioni di Una Vita della puntata di domani – mercoledì 20 maggio 2020 – i segreti di Cinta potrebbero essere scoperti. La ragazza è tornata a Calle Acacias affermando di essere stata mandata a casa di un'epidemia di influenza, scoppiata nel suo collegio. Ma la verità è ben altra e la giovane rischia di tradirsi. Arantxa infatti la scoprirà mentre sta uscendo di nascosto a tarda sera e Cinta sarà costretta a inventarsi un fantomatico fidanzato basco per sviare i sospetti della domestica. Ma quanto durerà la farsa? Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

I segreti di Cinta sono in pericolo in questa puntata di Una Vita del 20 maggio 2020

Il personaggio di Cinta diventa sempre più interessante. La ragazza, figlia di Bellita e Josè, sin dal suo arrivo a Calle Acacias, si è dimostrata peperuta, tanto da attirare immediatamente le attenzioni di Emilio. Ed è proprio lui il primo ad accorgersi che la Dominguez nasconde un segreto. L'ha infatti vista incontrarsi con un uomo misterioso a tarda sera, un atteggiamento certo molto sconveniente per una ragazza di buona famiglia.

Una Vita Anticipazioni: Arantxa scopre il segreto di Cinta

Se con Emilio è stato facile trovare una scusa e impedire che il ragazzo rivelasse quanto ha visto, con Arantxa le cose si fanno più complicate. Cinta rischia di essere scoperta e che i suoi genitori capiscano le sue reali intenzioni e i veri motivi che l'hanno spinta a lasciare il collegio. La domestica la scopre infatti mentre sta uscendo di nascosto casa a tarda sera e la Dominguez è costretta a raccontarle di avere un fidanzato basco, di cui ancora non ha parlato ai suoi genitori. La scusa ha successo e Arantxa si lascia convincere a diventare complice di un romantico segreto.

Una Vita Anticipazioni: Cosa nasconde davvero Cinta?

Ma la verità è un'altra. Le anticipazioni di Una Vita ci lasciano intendere che la bella figlia di Bellita e Josè abbia ben altri motivi per uscire di casa. La ragazza ha lasciato il collegio per inseguire il suo sogno: diventare un'artista come sua madre. Per realizzare il suo desiderio, non appoggiato dai suoi genitori, è costretta a mentire ma le bugie a Calle Acacias hanno le gambe corte e presto tutto il paese saprà la verità. Cinta infatti finirà in prigione...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 16 al 24 maggio 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.