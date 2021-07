Una Vita Anticipazioni 20 luglio 2021: Marcia assassinata! Cesareo sa a chi appartiene l'arma del delitto...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 20 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Cesareo troverà il corpo della povera Marcia e nessuna traccia di Genoveva, tranne il coltello piantato nel petto della vittima che riconoscerà appartenere proprio alla Salmeron!

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 20 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 14.15 su Canale5, Cesareo trova Marcia morta sulla panchina del parco e riconosce l'impugnatura del coltello di Santiago, dettaglio di cui mette al corrente il commissario Mendez.

Una Vita Anticipazioni: Un pericoloso appuntamento per Marcia...

Interrogata da Felipe, Genoveva ha negato ogni coinvolgimento con Santiago e incolpato Marcia di essersi inventata tutto. A confermare però le parole della Ex domestica è arrivato il commissario in persona. Mendez infatti, in un colloquio con Felipe, gli ha confidato di essere sempre più sicuro della responsabilità di Genoveva nell'omicidio di Ursula e gli ha confermato anche il coinvolgimento nella vicenda di Santiago. Genoveva capisce di essere ormai spalle al muro e decide di affrontare la sua accusatrice, loro due sole, lontano da occhi indiscreti. Per ottenere la disponibilità della Sampaio, ricorre, nuovamente all'inganno: Marcia si reca all'appuntamento, convinta di incontrare Felipe. Nelle vicinanze c'è anche Cesareo, che riconosce la Salmeron e inizia a seguirla...

Una Vita Anticipazioni: Genoveva tenta di comprare il silenzio di Marcia

Marcia chiede all'avvocato di vedersi nuovamente, ma stavolta, lo specifica, dovranno essere da soli. Peccato che l'ormai signora Alvarez-Hermoso lo sia venuta a sapere e, così, ha giocato d'anticipo: è lei a presentarsi all'incontro al posto del coniuge. Le due sono da sole, in un parco deserto, faccia a faccia. In un primo momento, la Salmeron prova a scusarsi, dicendosi amaramente pentita per le nefande azioni commesse e di cui Marcia ha pagato le amare conseguenze. La Dark Lady arriva persino ad offrire dei soldi alla rivale in amore, sperando che un gruzzolo di monete possa essere sufficiente per tapparle la bocca. La Sampaio, coraggiosamente, rifiuta l'offerta della sua nemica e le dice di non essere in vendita. E' a questo punto che Genoveva capirà di non avere più alcuna via di uscita: la Salmeron rischia di essere smascherata, arrestata e abbandonata da Felipe... non può certo permetterlo.

Cesareo trova il cadavere di Marcia e riconosce il coltello piantato nel suo petto, nella Puntata di Una Vita del 20 luglio 2021

Consapevole di dover fare tutto il "possibile" per evitare la sconfitta, Genoveva si avvicina alla domestica, quasi a volerla abbracciare, estrae un coltello e la pugnala allo stomaco, ferendola a morte. Marcia perde la vita su una fredda panchina, nessuno ha visto nulla e il segreto sul suo assassino muore con lei. Eppure, qualcuno che ha osservato le mosse delle due donne, c'è eccome: Cesareo non ha assistito all'omicidio, ma ha visto Marcia e Genoveva dirigersi nel parco. Purtroppo al suo arrivo, troverà il corpo inerme della povera Marcia e nessuna traccia di Genoveva, tranne il coltello piantato nel petto della vittima che Cesareo riconoscerà appartenere proprio alla Salmeron!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 19 al 25 luglio 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.