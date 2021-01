Una Vita Anticipazioni 20 gennaio 2021: Bellita cede al ricatto di Carchano per la sua Cinta!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 20 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00, Bellita e Josè riescono a convincere Carchano a far recitare Cinta e Camino nella sua pellicola: una delle due ragazze prenderà il posto della cantante nel ruolo di protagonista.

Una Vita Anticipazioni: Carchano "ricatta" Bellita

E' ormai chiaro che Alfonso Carchano ha mostrato attenzione per Cinta e Camino solo perché interessato a coinvolgere Bellita nei suoi progetti. Una sorta di ricatto quindi, che ha costretto la Del Campo - decisa a tutelare Cinta - ad assecondarlo. Purtroppo Bellita ha finito per pentirsi presto della sua scelta, convinta infatti di non essere all'altezza del grande regista, ha ritrattato rifiutando di partecipare alla pellicola del Carchano. La sua motivazione avrebbe dovuto lusingare Alfonso, ma invece non ha fatto altro che indispettirlo. Il Regista infatti, preso atto della decisione di Bellita, ha minacciato di escludere le due aspiranti attrici, Cinta e Camino, dal suo fIlm.

Una Vita Anticipazioni: Bellita capisce di dover trattare con Il Regista

Bellita è seriamente in difficoltà, il suo rifiuto rischia di distruggere i sogni di sua figlia. Il Carchano ha già iniziato ad assumere un atteggiamento molto duro nei confronti di Cinta ed è pronto a toglierle la parte se sua madre non collaborerà. Josè e Bellita si confrontano quindi sul da farsi e il Dominguez decide di provare a parlare con Alfonso. Il Regista si mostrerà particolarmente disponibile a trattare, anzi, cercherà di convincere anche il capo famiglia a lasciarsi coinvolgere nei sui nuovi progetti cinematografici.

Josè e Bellita accettano di assecondare Carchano per il bene di Cinta, nella Puntata di Una Vita del 20 gennaio 2021

Alla fine marito e moglie capiscono di dover cedere e mostrare massima disponibilità al Regista, così da tutelare il futuro e la carriera della loro bambina. Carchano non tarderà a dimostrare la propria gratitudine ai due coniugi e in particolare all'apprezzata Bellita, vedremo infatti che deciderà di dare a una delle due ragazze, Cinta o Camino, un ruolo assai più importante di quello sperato. Vi anticipiamo che ovviamente la fortunata sarà proprio Cinta, a cui verrà affidata la parte della protagonista!

