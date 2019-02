Una Vita Anticipazioni 20 febbraio 2019: Blanca e Olga spariscono

Nella puntata di Una Vita di mercoledì 20 febbraio 2019, Olga e Blanca si allontanano da casa senza dare spiegazioni; Samuel e Ursula scoprono da Carmen che le due donne sono uscite da molte ore e iniziano ad aver paura che Olga possa aver fatto del male alla sua gemella. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Il mistero su Olga si infittisce giorno dopo giorno e i comportamenti della ragazza diventano sempre più strani. A farne le spese sembra essere la sua gemella, Blanca. Samuel e Ursula iniziano a temere per l'incolumità della Dicenta.

Olga e Blanca spariscono in questa puntata di Una Vita del 20 febbraio 2019

Blanca e Samuel hanno indagato sul passato di Olga e per farlo hanno raggiunto il Bosco delle Dame alla ricerca di Tomas, l'uomo che ha allevato la ragazza dopo che Ursula l'ha abbandonata. I due hanno scoperto dei dettagli inquietanti e Olga – consapevole delle vere motivazioni che hanno portato i due a partire – rinfaccia alla sorella di averla ferita con la sua diffidenza. Blanca la prega dunque di raccontarle la verità sul suo passato ma purtroppo per lei, la sorella ha altri piani in mente. Porta quindi con sé la ragazza fuori dalla dimora degli Alday, sparendo senza lasciare traccia.

Samuel e Ursula preoccupati per Blanca

Ursula ha iniziato a investigare su Olga, esattamente come Blanca e Samuel ed è riuscita a mettersi in contatto con padre Octavio, il confessore di Tomas. Ha così chiesto al giovane Alday di accompagnarla dal religioso per scoprire finalmente la verità sul passato della figlia. Al loro ritorno a casa li aspetta però una brutta sorpresa: scoprono da Carmen che le due sorelle sono uscite ormai da molte ore...forse troppe. Il sospetto che Olga possa aver fatto del male alla gemella si fa sempre più pressante e i due si mettono subito alla loro ricerca.

