Anticipazioni TV

Una Vita Anticipazioni 20 dicembre 2019: Samuel corteggia Lucia e...

Silvia Farris di 20 dicembre 2019

Telmo attende con trepidazione il ritorno di Lucia ad Acacias. Il sacerdote è in pena per la ragazza, in viaggio con Samuel.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di oggi – giovedì 20 dicembre 2019 - Telmo ha paura che possa essere successo qualcosa a Lucia, in viaggio con Samuel e con lui anche Celia e Felipe attendono che la ragazza torni presto a casa. Intanto da Nicasio, l'Alday continua a fare una corte serrata alla ragazza, che alla fine... ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5. Celia, Felipe e Telmo in pena per Lucia in questa puntata di Una Vita del 20 dicembre 2019 Lucia manca ormai da molte ore da Acacias e si comincia a temere per la sua incolumità. Celia e Felipe infatti pensano che la ragazza, partita con Samuel, sia in pericolo. Nonostante tutto i coniugi Alvarez – Hermoso non si fidano dell'Alday. Più volte infatti il ragazzo si è dimostrato instabile e pericoloso e potrebbe fare del male a Lucia. Telmo è sicuro che l'Alvarado non sia al sicuro insieme a Samuel. Per questo attende con ansia il ritorno della ragazza, ignaro che un problema alla carrozza, abbia costretto i due a passare la notte a casa di Nicasio. Una Vita: Samuel corteggia Lucia e le chiede di sposarlo Lucia e Samuel sono stati costretti a rimanere a casa di Nicasio. Un problema alla carrozza ha impedito ai due di riprendere il viaggio, diretti a casa. L'Alday approfitta di questo momento intimo con la ragazza, per passare all'attacco. Comincia così un corteggiamento spudorato nei suoi confronti, sicuro che prima o poi la bella Alvarado ceda alle sue lusinghe e accetti di diventare sua moglie. Lucia è in effetti molto attratta dal ragazzo e si lascia trascinare dal momento. Cederà del tutto al romantico tête – à – tête con Samuel o resisterà almeno sino al ritorno ad Acacias? Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 16 al 21 dicembre 2019 Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.

di Silvia Farris Redattore Sezione TV

Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità