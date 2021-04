Una Vita Anticipazioni 20 aprile 2021: Santiago sospettato di tentato omicidio. Marcia sotto torchio!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 20 aprile 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Felipe è in ospedale. Genoveva sospetta di Ursula e del suo nuovo alleato, Andrade, Mendez invece, incolpa Santiago.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 20 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, provocata da Ursula, Genoveva si augura la fine della Dicenta. Il commissario Mendez indaga nel quartiere e interroga Marcia sulla lite tra Felipe e Santiago.

Una Vita Anticipazioni: Felipe è grave, Genoveva in ansia...

Dopo il confronto con Santiago, il povero Alvarez Hermoso rimane vittima di un nuovo terribile "incidente". Poco prima di recarsi in tribunale a deporre, Felipe viene investito da un'auto. Ramón e Carmen accorrono in aiuto dell'amico e chiedono immediato soccorso a un medico di passaggio. La situazione però è grave e l'avvocato deve essere trasportato subito in ospedale, dove arriva in stato di totale incoscienza. Le sue condizioni non sono rassicuranti. Genoveva gli sta accanto come una "moglie" amorevole. Sembra molto preoccupata per le condizioni di salute del poverino, ma realtà ciò che teme di più è il fallimento del suo piano. E' probabile che sia stato il suo Ex alleato ad attentare alla vita di Felipe, ma è ancora più plausibile è che dietro questo drammatico incidente ci sia lo zampino di Ursula e del suo nuovo alleato, Cesar Andrade...

Una Vita Anticipazioni: Genoveva è convinta che dietro l'incidente di Felipe ci siano Ursula e Andrade

Ursula ha promesso vendetta a Genoveva, gli avvertimenti non sono mancati e neppure le minacciose alleanze. La Salmeron sa infatti che la misteriosa suora che ha fatto visita ad Andrade in carcere è in realtà proprio Ursula. Non è certo un caso che Felipe sia rimasto vittima di un incidente proprio mentre si stava recando in tribunale per affrontare il processo decisivo contro il trafficante di donne. Ursula ha infatti stretto un accordo con il criminale: uccidere Felipe in cambio di aiuto per liberarsi di Genoveva. Alla luce di quanto accaduto, è dunque chiaro che sia stata la Dicenta a causare il tragico incidente. Mendez però, all'oscuro dei piani di Ursula, si concentrerà su un altro possibile colpevole: Santiago.

Mendez sospetta di Santiago e mette sotto torchio Marcia, nella Puntata di Una Vita del 20 aprile 2020

Santiago, solo 24 ore prima dell'incidente, ha aggredito Felipe. I due per fortuna sono stati divisi per tempo, ma lo scontro ha chiarito a tutti l'astio e la gelosia ancora forte del Becerra nei confronti dell'avversario in amore. Dunque Santiago, aveva tutti i motivi per desiderare la morte dell'avvocato. E' lui infatti il principale indiziato secondo Mendez, è per questo che l'investigatore deciderà di mettere sotto torchio Marcia, l'unica che sa davvero quanto accaduto tra Felipe e Santiago e il perché di tanto odio!

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita dal 19 al 24 aprile 2021

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.