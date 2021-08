Una Vita Anticipazioni 20 agosto 2021: Fabiana smaschera Servante! Lei sa che è stato lui...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda venerdì 20 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che la madre di Calletana ha scoperto qual è il piano del suo socio...

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda venerdì 20 agosto 2021, alle 14.10, Fabiana ha capito che Servante c'entra qualcosa con il problema idraulico a casa dei Mendez!

Una Vita Anticipazioni: Rosina e Liberto alloggiano alla pensione

La casa di Rosina e Liberto , per un guasto alle tubature, è inagibile. Così, i coniugi si sono visti costretti ad accettare l'aiuto offerto loro da Servante, il quale ha messo a disposizione una stanza della pensione che gestisce con Fabiana. Tuttavia, i Mendez non lo hanno fatto di buon grado... anche se, sicuramente, quella che ne soffre di più è la signora, abituata a vivere nel lusso!

Fabiana sospetta di Servante, nelle Anticipazioni del 20 agosto 2021 di Una Vita

Alla madre di Cayetana, però, sorge un dubbio. L'ex portinaio, che ne pensa sempre una, si è messo in testa di trasformare la pensione in un locale elegante, e, guarda caso, due signori, per cause di forza maggiore, hanno dovuto soggiornare da loro. Fabiana non crede alle coincidenze... ed ha ragione, dato che scopre che Servante è il responsabile delle disavventure idrauliche di Liberto e Rosina!

Una Vita Anticipazioni: Ramon entra in politica

Per fortuna, è tornato il sereno sul tetto della casa dei Palacios: il piccolo Moncho si è miracolosamente ripreso dalla malattia che lo stava facendo morire. Tutti ad Acacias sono felici, ma nessuno quanto Lolita, Antonito, Carmen e Ramon. Proprio quest'ultimo, infatti, sentendosi rinvigorito dalla guarigione dal nipote, decide di lanciarsi in una nuova avventura: entrerà in politica!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.