Una Vita Anticipazioni 2 settembre 2021: Il piano di Genoveva contro Felipe!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 2 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Genoveva si intrufola nello studio di Felipe e trafuga un paio di chiavi e alcuni biglietti scritti da Marcia.

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda 2 settembre 2021, alle 14.10, la giovane Anabel scandalizza Camino con i suoi consigli. Genoveva si intrufola nello studio di Felipe e trafuga un paio di chiavi e alcuni biglietti scritti da Marcia.

Una Vita Anticipazioni: I consigli di Anabel scandalizzano Camino

Anabel Bacigalupe, figlia del ricco Marcos, è entrata silenziosamente nella trame della soap, vi assicuriamo però che non tarderà a mostrare il suo vero volto. Una ragazza di buon cuore, ma frivola e viziata, una ribelle progressista che non mancherà di affascinare Camino. E' proprio con la giovane Pasamar che Anabel ha cercato di stringere subito amicizia, tra le due infatti, sembra essere nata, in breve tempo, una certa sintonia. La Bacigalupe è però un po' troppo disinibita per la figlia di Felicia, la ragazza infatti, resterà sconvolta da alcuni suoi "frizzanti" consigli su come ravvivare il rapporto coniugale.

Genoveva sottrae a Felipe un mazzo di chiavi e dei biglietti firmati da Marcia, nella Puntata di Una Vita del 2 settembre 2021

Genoveva grazie all'aiuto della nuova alleata, Laura, è riuscita a liberarsi di Felipe e a metterlo in una posizione scomoda: l'avvocato si trova a fronteggiare una infamante accusa di stupro. Ma il piano per distruggere l'avvocato non è ancora giunto a compimento, la donna infatti, dopo aver pagato profumatamente Laura per avere portato a termine il suo sporco lavoro, si intrufolerà nello studio del marito per rubare un paio di chiavi e delle lettere in cui è presente la firma di Marcia.

Una Vita Anticipazioni: Il piano di Genoveva contro Felipe!

Genoveva si è intrufolata di nascosto nello studio dell'Alvarez Hermoso per sottrarre un mazzo di chiavi e dei bigliettini scritti dalla defunta Marcia. Qual è dunque il suo piano? Secondo anticipazioni, dopo un furioso scontro con il coniuge per le vie di Acacias, vedremo la Dark Lady scrivere una lettera, indirizzata proprio a Felipe, in cui falsificherà la firma di Marcia. Quale messaggio conterrà la missiva?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 30 agosto al 4 settembre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.